בתו של הקדוש הרב יצחק פש הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת רמות, שיחזרה בשיחה עם 'כיכר השבת' את הרגעים הקשיים שעברו על המשפחה, החל מהרגע שעודכנו על הפיגוע הרצחני ועד הקדיש האחרון בבית הקברות | "היינו מבוהלים וכולנו מתקשרים אליו, והוא לא עונה - ואז בסוף ענו לנו, ואמרו שהוא נפצע והוא בבית חולים; הרופא אמר שניסו לעשות הכול ושאיבדנו אותו" (חדשות)
יש את הדברים האלו שקורים בחיים, שמהווים ציון דרך, דברים שאין להם זמנים מתוכננים מראש, הם לא מופיעים בשום יומן פגישות. יודעים שזה יקרה מתישהו אבל כשזה בא זה פשוט מגיע ככה בהפתעה, נוחת עלינו בלי התראה מוקדמת * זה קורה כאן ועכשיו, רגע מכונן שכזה (משפחה)
השנה החדשה כבר כאן, בוודאי טרחת, בישלת, אפית ואת עדיין בעיצומן של ההכנות. שאלת את עצמך למי באמת את הולכת לאחל שנה טובה? עצרי לרגע, קחי כמה דקות לעצמך וחישבי באמת למי מגיעה השנה טובה שלך * שנה טובה ומתוקה