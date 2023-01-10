מלבד הבעיות שתושבי השכונה החדשה בבית שמש סובלים במשך שנתיים - מהזנחה בתברואה, מחוסר קליטה סלולרית, ממחסור בחינוך, בתי כנסת ועוד, משרד התחבורה מתעמר בתושבים | תחקיר 'כיכר השבת' מגלה, כי מלבד כל הבעיות שצוינו, באחד הרחובות הגדולים בשכונה אין תחנות אוטובוס | התושבים ל'כיכר': "כמה אפשר לסבול?" (חרדים)
הזמר והיוצר יהודה בן סעדון המכונה "ריש לקיש" בסינגל שני מתוך פרויקט חדש. בן סעדון כתב והלחין כשלמלאכת העיבוד גויסו מיטב המוזיקאים: דני ממן, תמיר ימיני ואבי אדריאן כשעל סיומה של המלאכה מפקד המפיק שלומי יפרח (קליפים)