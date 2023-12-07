פורים מעבר לפינה, ואם אתם כמונו - מד המפלס שלכם נע כרגע בין התרגשות שיא לבין "מה למען השם אני מכניסה למשלוחי המנות השנה?!". כולנו מכירים את הרגע הזה שבו אנחנו עומדים מול ערמות של וופלים וסוכריות גומי, מנסים להבין איך הופכים את כל הבלאגן הזה למשהו שנראה כאילו יצא ממגזין עיצוב, בלי לבלות לילות שלמים בהדבקות. אז השנה, החלטנו לעשות לכם חיים קלים במיוחד: אספנו עבורכם 10 רעיונות למשלוחי מנות שהם הרבה יותר מ"מתוק בצלחת" - הם קונספט, הם חוויה, והם הולכים לגרום למי שיקבל אותם לעצור הכל ולהוציא את המצלמה (מאמע, עיצוב)