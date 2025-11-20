הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, פיאר אמש (רביעי) מעמד רב רושם בפתיחת כולל ערב "ברכת אברהם" בביהכנ"ס "בני הישיבות" מרכז פרדס כץ בראשות הגר"א זכותא | במעמד השתתפו רבנים, ראשי הכוללים, לצד עשרות אברכי בני תורה | צפו בתיעוד של הצלם נועם אליהו (חרדים)
אין גבולות: אמש חגגו את השקת רשת הכוללים ´אהבת שלום´. מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א נעדר. הסיבה: ה´סיקריקים´ פורקי-העול, דאגו להציף את האיזור במודעות רחוב מאיימות כנגדו. "אנו לא מוכנים לחשוף את ראש הישיבה לסיכון כלשהוא, ולו הקטן ביותר" אומר אחד מאנשי הבית. הסיפור המלא ותמונות בלעדיות
