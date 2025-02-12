צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות i24', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת בשלח (יהדות)
אלפים שהו בשבת שירה בצילו של האדמו"ר מצאנז, לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו עב"ג החתן בן הגה"צ המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | לכבוד השבת הופיע גם סב הכלה האדמו"ר מסטרופקוב לשהות בצל הקודש | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
