במסגרת מסעו ההיסטורי בארץ הקודש, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור מיוחד בכולל "שומרי החומות" בירושלים |עם הגעתו של האדמו"ר התקבל בקבלת פנים מרגשת על ידי ילדי החמד של ירושלים, שעמדו בסדר מופתי לכבוד התורה כשהם נושאים בידיהם דגלים צבעוניים |בתוך היכל הכולל מסר האדמו"ר שיעור תורני מעמיק, כשהאברכים מטים אוזן בקשב רב לדברי קודשו | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בבית המדרש בשכונת בתי אונגרין בירושלים נערכה עצרת הספד והתעוררות במלאות שבוע לפטירתו של הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן זצ"ל, ראש כולל שומרי החומות, ורב בית המדרש סאדיגורה בירושלים במשך שנים רבות | תיעוד (חסידים)