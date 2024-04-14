בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
מדוע חשוב שחתנים וכלות יעברו הדרכה אצל מדריך שהם מתחברים אליו ומה כדאי לבחורים ובחורות לדעת ב'שנה ראשונה'? | היועץ ומדריך החתנים איתי יעקובוביץ ומנחת ההורים הניה שוורץ בשיחה פורצת דרך | מסמך חובה לזוג הצעיר (מגזין כיכר)
היא ניסתה את כל הסגולות, התפללה מעומק הלב – אבל אין כלום אופק. תפילתה לא נשמעת • במקום להציע לה לעשות עוד מעשה טוב, עוד תפילה מעוק לב או לנסות שוב להיפגש מזווית ראיה שונה - חנה דיין קוראת לעצור. מדוע? • טור שלא כדאי לך לפספס (משפחה)
ארגון 'קשרים' בסיוע 'ועידת רבני אירופה' מסייע למבקשים להתחתן כדת משה וישראל במדינות חבר העמים במציאת בן זוג. מאז החלו בפעילות גדל פי 4 מספר הנישאים במסורת ישראל סבא. נשיא הועידה, הגר"פ גולדשמידט: "הקמת משפחות יהודיות היא צו השעה בכדי לעצור את ההתבוללות שהביאה לירידה הדרסטית במספר היהודים במדינות חבר העמים".