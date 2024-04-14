כיכר השבת

עוד כתבות על שידוכין:

בקרב בני המשפחה

|

בת האדמו"ר עם נכד האדמו"ר

||
2

מסמך חובה לזוג הצעיר

||
6

בדקנו

||
25

עניין של מבט

||
2

לא הולך לך?

||
4

"אימה משידוך" • צפו

||
37

חודשים אחרי הטרגדיה

||
60

מצ'ינג שידוכים

||
7

מתקרב למסורת

||
48

12 אלף שקל

||
25

השיחה נחשפת

||
13

"אפשר לפנות ללשכתי"

||
21

היסטוריה ואקטואליה

|
||
6
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר