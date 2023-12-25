כל הורה מכיר את הרגע הזה: הילד נתקע מול שיעורי הבית, ואתם מתיישבים לידו, מחזיקים עיפרון ומנסים "להציל את המצב". אבל מחקרים מגלים שהרגע התמים הזה, שבו אנחנו בטוחים שאנחנו עוזרים, עלול דווקא להזיק, לפגוע בהישגים ולכרסם בביטחון העצמי של הילד | אז מה באמת עושים רוב ההורים לא נכון, ואיך אפשר לשנות את זה? (מאמע, משפחה)
הורים רבים מוצאים את עצמם 'שוטרים הממונים על אכיפת שיעורי בית'. זה מתחיל בשאלה סתמית: "הכנת שיעורי בית?" ונגמר בוויכוחים מתישים. כך תעודדו את הילדים להכין שיעורי בית, בלי להיות השוטר התורן (נשים, הורות, ילדים).
הוושינגטון פוסט מדווח כי בית הספר Orchard בדרום ברלינגטון, ורמונט, הנהיג מדיניות חדשה המתנגדת לשיעורי בית לפני חצי שנה, ובכך הפך ללא ספק לגן עדן עלי אדמות עבור כל תלמיד רגיל שלא עונה על תכונותיו של 'יורם' המיתולוגי (חינוך)
מחקר חדש קובע כי שיעורי בית מזיקים לילדים ואין כל טעם לבקש מהילדים לעשות אותם עד התיכון. בימינו כאשר שיעורי הבית הופכים להיות מטלה גם על ההורים וגם על הילדים. לשיעורי הבית יש יתרונות אך לא תמיד, הם גם מהווים נטל ומעמסה וגורמים ללחץ נפשי על התלמיד ולעתים אף על ההורה שנהיה אחראי על ההישגים של ילדיו (ילדים)