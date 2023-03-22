מפסיכולוגיה יומיומית ועד פרויקטים לאומיים - כשל התכנון חושף את הנטייה האנושית להמעיט בזמן, בעלויות ובמורכבות, וגורם לנו לחזור שוב ושוב על אותן טעויות | מחקרים מציעים דרכים מעשיות לצאת ממעגל האשליה ולבנות תכנון ריאלי יותר - ולהגיע בזמן המתוכנן מבלי להתנשף (פסיכולוגיה)
החופש הגדול. החופש המה? ואיזה חופש? מאז סיימנו את התיכון או הסמינר, זהו מושג שהפך לרחוק מאיתנו. כן כמובן אי הרלוונטיות כלפינו לא שינתה את המושג, או את העבודה שאלפי ילדים, וגם אלו שלנו, נופשים עכשיו. לא נדון בחופש שלהם, ובמשמעות שלו. נתנתק לרגע מהעובדה שהחופש שלהם,והעבודה הלא פוסקת שלנו יוצרים שילוב מתיש, ונתחיל? (משפחה)
היום הותר לפרסום, כי לאחר פעילות של השב"כ וימ"ר דרום, נעצרו 2 אחים מהפזורה הבדואית שתכננו לבצע פיגועים בישראל בעזרת אמצעי לחימה אותם קיבלו מחייל. פריקליטות מחוז דרום הגישה כתבי אישום חמורים נגד העצורים ביום שישי האחרון. (חדשות, צבא ובטחון)
סגן ראש הממשלה ושר הפנים, אלי ישי, הודיע אתמול כי החליט לאמץ את המלצות ועדת ברנע שבחנה דרכים להסרת חסמים ניהוליים וארגוניים בתחום התכנון והבנייה במדינת ישראל. 'כיכר השבת' מגיש את עיקרי ההמלצות של ועדת ברנע שאמורה לסייע משמעותית בתחום הנדל"ן (חדשות, בארץ)