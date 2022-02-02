לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האבטלה הרחבה ירדה ל-4.2%, אך המשרות הפנויות מזנקות ל-150 אלף • הדרישה עולה: זינוק של 13% במשרות לנהגי משאיות ולרצפים • האבטלה הרשמית עלתה קלות ל-3.2% | כל הפרטים שחשוב לדעת על שוק העבודה בישראל (בארץ)
כ-9,427 איש השתתפו בסקר הבחירות הגדול של אתר "כיכר השבת" - תמונת מצב, והשיבו על שאלות מהותיות בכל תחומי הפוליטיקה החרדית • הנתונים המלאים: שוויון ביחס לפלג הירושלמי, רוב בעד גיוס חרדים, רוב מועט נגד פריימריז ודמוקרטיה במפלגות החרדיות, גידול באמון הציבור בבתי הרבנים, הרוב לא שוללים הצטרפות לממשלת הרצוג ולבני ורוב מוחלט נגד מאבק הנשים החרדיות לייצוג בכנסת (חרדים, בארץ)