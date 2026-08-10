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בכירים בממשל טראמפ; "ישראל מקיימת את ההסכם בעזה" - והמהלך החרדי המפתיע ב'הליכוד'

בכירים בממשל טראמפ; "ישראל מקיימת את ההסכם בעזה" - והמהלך החרדי המפתיע ב'הליכוד'
בכירים בממשל טראמפ; "ישראל מקיימת את ההסכם בעזה" - והמהלך החרדי המפתיע ב'הליכוד'
היום בכיכר

בכירים במועצת השלום של טראמפ: "ישראל מקיימת בפועל את מסמך 15 הנקודות של הנשיא | ראש עיריית בית שמש לשעבר מצטרפת למפלגה של פליטי הליכוד | מי עומד מאחורי מהלך להשפעה חרדית בתוך הליכוד | פעילות פוליטית לתפיסה של שבח"ים ביבנה ובדרום ת"א | משטרת קריית גת עצרה 2 קטינים בחשד שהכו נהג במהלך סכסוך בכביש | תיעוד קיצוני יומי | תחזית מזג האוויר |  צפו (היום בכיכר)

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