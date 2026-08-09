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אסון רודף אסון | איראן במסע סחיטה לנשיא ארה"ב | חדשות היום

אסון רודף אסון | איראן במסע סחיטה לנשיא ארה"ב | חדשות היום
אסון רודף אסון | איראן במסע סחיטה לנשיא ארה"ב | חדשות היום
היום בכיכר

הנער אלחנן קרני טבע למוות בנהר הירדן | הילד בצלאל דוד גילר ז"ל נפטר לאחר שנשכח ברכב | רוה"מ מבהיר; לא תהיה נסיגה מעזה ללא פירוק חמאס מנשקו | דיווח בוול סטריט ג'ורנל; טראמפ שוקל להכריז על ניצחון באיראן בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז | שר החוץ האירני הודיע כי הסכם בין איראן לעומאן מצוי בשלבים סופיים | משפחתו של לוחם תובעת את בית החולים בטענה ליחס ברוטאלי מהצוות | תחזית מזג האוויר | תיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

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