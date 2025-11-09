בית המשפט בצרפת ידון מחר בבקשת שחרורו של ניקולא סרקוזי, פחות מחודש לאחר שנכלא.

לפני 19 ימים, נכנס לכלא נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי בעקבות הרשעתו בקשירת קשר לביצוע פשע עם נשיא לוב לשעבר מועמר קדאפי.

בית המשפט גזר על סרקוזי חמש שנות מאסר מאחורי סורג ובריח - ולא במאסר בית, ואף נקבע כי ביצוע גזר הדין יתקיים באופן מיידי.

למרות זכותו של סרקוזי - ככל אזרח - לערער על הרשעתו, נקבע כי הדבר לא ימנע ממנו את כניסתו המיידית לכלא, החלטה שגררה את זעמם של עורכי דינו ואנשי הימין שטענו לרדיפה משפטית מכוונת.

כבר ביום כניסתו לכלא ערערו עורכי דינו הן על ההרשעה והן על ההחלטה לביצוע גזר דין מיידי, מחר (שני) צפוי להתקיים בבית המשפט הדיון בו יוחלט אם להשאירו במאסר או להמתין לפסק דין סופי בערעור באביב הקרוב.

הסיבות היחידות לביצוע מיידי של גזר הדין בצרפת הן חשד לשיבוש הליכי חקירה או מסוכנות, דבר שאינו מתקיים בנשיא לשעבר לפי עורכי דינו.

סרקוזי כלוא בחשד לקשירת קשר עם ממשל קדאפי בלוב לקבלת שוחד מימון בחירות עבור מועמדותו לנשיאות צרפת.

בית המשפט הודה כי לא הועבר בפועל כסף בידיעתו של סרקוזי, בעוד עורכי דינו טוענים כי נשיא לשעבר, אדם חף מפשע יושב בכלא בין פושעים.

הנשיא שיתף את עורכי דינו בקושי הגדול שהוא חווה בין חומות בכלא, כאשר אסירים צועקים לעברו, מקללים ומאיימים, שלושה אף נעצרו לאחר שתיעדו את עצמם מאיימים על חייו של הנשיא לשעבר.