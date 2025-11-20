חברת החשמל הלאומית של מלזיה סופגת הפסדים מצטברים של יותר ממיליארד דולר עקב גניבת חשמל המקושרת לכריית מטבעות קריפטו לא חוקית. בדיווח נפרד לפרלמנט נאמר כי גניבת חשמל מכריית ביטקוין בלתי חוקית עלתה ל-TNB בהפסדים של 4.57 מיליארד רינגיט.

בסך הכל, TNB הפסידה כחצי מיליארד רינגיט (RM520 מיליון) בארבע השנים האחרונות, כאשר רוב ההפסדים הללו נובעים מפעולות כריית קריפטו הדורשות כוח מחשוב עצום.

כנופיות כריית הקריפטו פועלות לרוב מחללי מסחר מושכרים, מחסנים או בתים פרטיים, בדרך כלל באזורים שבהם תנועת הולכי הרגל נמוכה. השיטה הנפוצה לגניבת החשמל היא לעקוף באופן בלתי חוקי את מונה החשמל על ידי התחברות ישירה ללוח החשמל הראשי. טקטיקה זו מאפשרת להם לצרוך כמויות חשמל עצומות, שלעיתים שוות לצריכה של גוש מגורים שלם.

מכונות הכרייה החזקות פועלות 24 שעות ביממה כדי להבטיח רציפות פעילות, מה שיוצר חום ורעש עזים. כדי לחמוק מגילוי, הסינדיקטים מתקינים מערכות אוורור כבדות, מיזוג אוויר וחומרי בידוד רעש. במקרים מתוחכמים יותר, הם מעסיקים טכנאים ומומחי חשמל לביצוע החיווט הלא חוקי, ומתקינים מצלמות מעקב.

כדי להתחמק מרשויות האכיפה, הכנופיות הללו נוטות להיות ניידות, ולהעביר את פעילותן למקומות חדשים מדי כמה חודשים.

מחלקת החקירות הפליליות (CID) הגבירה את פעולות האכיפה המשותפות תחת "מבצע לטריק" (Ops Letrik). מאז שנת 2020 נערכו 2,488 פשיטות ברחבי המדינה, שבמהלכן נתפסו 95,163 מכונות כריית קריפטו, ו-918 חשודים נעצרו. המשטרה קוראת לציבור להיות ערני ולשים לב לסימנים חשודים, כגון בניינים עם מערכות אוורור כבדות הפועלות ללא הפסקה, או זמזום או המהום חריגים הדומים למאווררים תעשייתיים.

גניבות אלו מסכנות את שלמות ובטיחות רשת החשמל הלאומית, ועל כן הציבור מתבקש לדווח על חשד לתחנת המשטרה הקרובה או למוקד TNB, מבלי להתקרב לאתר החשוד.