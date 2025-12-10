דיווחים באיראן מצביעים על מתקפת טרור קטלנית בדרום-מזרח המדינה, שבה נורו למוות שלושה אנשי משמרות המהפכה במחוז סיסתאן ובלוצ’יסטן, סמוך לגבול עם פקיסטן.

על פי סוכנות הידיעות הרשמית אירנא, אנשי הכוח הותקפו במארב בזמן שסיירו באזור הררי בקרבת העיר לר, המרוחקת כ־1,125 קילומטרים מטהרן. גורמים רשמיים לא ציינו אם אנשים נוספים נפצעו במהלך האירוע.

משמרות המהפכה פתחו בסריקות נרחבות במטרה לאתר את התוקפים, אך לפי שעה הם עדיין מצליחים לחמוק מהכוחות. אף ארגון לא קיבל אחריות לפיגוע.

המחוז שבו אירעה המתקפה גובל באפגניסטן ופקיסטן, ונחשב לאחד המתוחים ביותר באיראן. האזור מאופיין בעימותים חוזרים בין כוחות הביטחון לבין קבוצות חמושות, ארגוני הברחה ומיליציות מקומיות. רק בחודש אוגוסט חוסלו שלושה־עשר חמושים בשלוש פעולות נפרדות של כוחות הביטחון, לאחר שמיליטנטים הרגו חמישה שוטרים במהלך סיור שגרתי.

האירוע הנוכחי מצטרף לשורה של התנגשויות אלימות המצביעות על הסלמה בפעילות החמושה באזור, ועל האתגר הביטחוני המתמשך שמולו ניצבים גורמי הביטחון האיראניים.