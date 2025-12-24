ארה"ב בצעד חריג נגד שר לשעבר בממשלת צרפת  - כך הגיב מקרון

צרפת גינתה היום (רביעי) בחריפות את החלטת ארצות הברית להטיל איסור ויזה על תיירי ברטון, לשעבר בכיר באיחוד האירופי ושר בממשלת צרפת.

ממשל טראמפ הודיע אמש על הטלת מגבלות כניסה נגד ברטון וארבעה פעילים אירופים הפועלים נגד הפצת מידע כוזב ברשת, בטענה כי היו מעורבים בצנזור פלטפורמות מדיה חברתית אמריקאיות.

ברטון היה גם זה ששלח מכתב התראה למארק צוקרברג על התוכן המתפרסם ברשת פייסבוק.

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, מסר בתגובה כי "צרפת מגנה בתוקף את הגבלת הוויזה שהטילה ארצות הברית על תיירי ברטון ועל ארבע דמויות אירופיות נוספות". לדבריו, עמי אירופה הם ריבוניים ולא יאפשרו לגורמים חיצוניים לכפות עליהם את הכללים החלים במרחב הדיגיטלי שלהם. הוא הדגיש כי חוק השירותים הדיגיטליים האירופי אושר בהליך דמוקרטי ואינו משפיע על ארצות הברית.

תיירי ברטון, ששימש כקומיסר האירופי לשוק הפנימי בין השנים 2019 ו-2024, נחשב לאחד מהאדריכלים המרכזיים של חוק השירותים הדיגיטליים. תת-מזכירת המדינה האמריקאית לדיפלומטיה ציבורית, שרה רוג'רס, הגדירה אותו כ"מוח" שעומד מאחורי החקיקה. ברטון הגיב לצעד האמריקאי בפרסום ברשת החברתית X בו תהה: "האם ציד המכשפות של מקארתי חזר?". הוא הוסיף כי "הצנזורה אינה נמצאת היכן שאתם חושבים" וציין כי החוק התקבל ברוב מוחלט של הפרלמנט האירופי ובאופן פה אחד על ידי המדינות החברות.

מלבד ברטון, הסנקציות האמריקאיות הוטלו על עמראן אחמד, מנכ"ל המרכז למאבק בשנאה דיגיטלית; אנה-לנה פון הודנברג וג'וזפין באלון מארגון HateAid הגרמני; וקלייר מלפורד, ממייסדות מדד הדיסאינפורמציה העולמי. משרד המשפטים הגרמני התייחס למגבלות שהוטלו על הפעילות הגרמניות ומסר כי מדובר בצעד שאינו קביל, תוך הדגשה כי הכללים לפיהם חיים בגרמניה ובאירופה אינם נקבעים בוושינגטון.

העימות הנוכחי סובב סביב חוק השירותים הדיגיטליים (DSA), שנועד להגביר את הבטיחות במרחב המקוון ולחייב חברות טכנולוגיה לפעול נגד תכנים בלתי חוקיים, דברי שטנה וניצול קטינים. בוושינגטון טוענים כי החוק מטיל הגבלות פסולות על חופש הביטוי ופוגע באופן מכוון בענקיות טכנולוגיה ובאזרחים מארצות הברית.

המתיחות מחריפה על רקע קנס בסך 120 מיליון אירו שהטיל האיחוד האירופי החודש על פלטפורמת X שבבעלות אילון מאסק בשל הפרת כללי התוכן.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיב לאיסור הוויזה שהוטל על הבכיר הצרפתי: "mרפת מגנה את החלטות הגבלת הוויזות שקיבלה ארצות הברית נגד תיירי ברטון וארבעה דמויות אירופאיות נוספות. צעדים אלה מהווים הפחדה וכפייה נגד הריבונות הדיגיטלית האירופית", כתב נשיא צרפת.

לדבריו,

"התקנות הדיגיטליות של האיחוד האירופי אומצו לאחר תהליך דמוקרטי וריבוני על ידי הפרלמנט האירופי והמועצה. זה חל באירופה כדי להבטיח תחרות הוגנת בין פלטפורמות, מבלי להתמקד במדינה שלישית כלשהי, ולאכוף באופן מקוון את הכללים שכבר חלים במצב לא מקוון. הכללים החלים על המרחב הדיגיטלי של האיחוד האירופי אינם מיועדים להיקבע מחוץ לאירופה. יחד עם הנציבות האירופית ושותפינו האירופיים, נמשיך להגן על הריבונות הדיגיטלית והאוטונומיה הרגולטורית שלנו."