מאצ'ו פיצ'ו משבעת פלאי תבל ( צילום: שאטרסטוק )

ביום שטוף שמש סמוך לשעת הצהריים, המסע לעבר "עיר האינקה האבודה" הפך לסיוט עבור עשרות תיירים. שתי רכבות התנגשו חזיתית בעוצמה על מסילה בודדת המקשרת בין העיירה אולאנטייטמבו לאתר ההיסטורי מאצ'ו פיצ'ו שבפרו. לפחות אדם אחד נהרג שהיה נהג הקטר של אחת הרכבות ולמעלה מ-40 נוסעים נפצעו, רבים מהם תיירים זרים, כולל אזרחים אמריקאים. תיעודים דרמטיים מהזירה הראו פצועים שוכבים לצד המסילות בלב הרי האנדים המבודדים, כששני הקטרים המרוסקים עומדים דוממים זה מול זה.

הרכבות שהתנגשו בפרו ( צילום: רשתות חברתיות )

מדובר באזור הררי מרוחק ללא גישה ישירה לכבישים, מה שאילץ צי של כ-12 אמבולנסים וצוותים רפואיים להיאבק בתנאי השטח כדי להגיע לנפגעים, שחלקם סובלים מפציעות קשות.

בעוד סיבת התאונה בין הרכבות של החברות PeruRail ו-Inca Rail עדיין נמצאת תחת חקירה, האסון מכה באחד מאתרי המורשת העולמית המבוקשים ביותר המושך אליו כ-4,500 מבקרים מדי יום. פלא האדריכלות וההנדסה של המאה ה-15 נותר עומד בגובה של כ-2,500 מטרים, אך הדרך אליו הפכה היום לטרגדיה.