קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" נכנסה היום למימי הגזרה של פיקוד המרכז (CENTCOM), כחלק מהיערכות למתקפה אפשרית נגד איראן, כך לפי דיווח ב'פוקס ניוז'.

גורם אמריקני בכיר אישר את המהלך, אך הבהיר כי אף שהכוח הימי חצה את קו הגזרה, "הוא טרם התמקם בעמדה הסופית המאפשרת ביצוע תקיפות עתידיות אפשריות נגד איראן, במידה וידרשו כאלו".

הגעת נושאת המטוסים היא חלק מתגבור נרחב הכולל גם טייסת מטוסי קרב מסוג F-15 ומטוסי תובלה הנושאים ציוד כבד.

במקביל, ספינה המצוידת במערכות הגנה מפני טילים עושה את דרכה לישראל, וסוללת הגנה אווירית מתקדמת מסוג THAAD צפויה לנחות באזור בימים הקרובים.

​בתגובה לצעדים האמריקניים, הודיע מפקד חיל הים האיראני, אדמירל משנה שהרם איראני, כי צבא המדינה עבר למצב של דריכות מרבית.

"הכוחות המזוינים נמצאים בכוננות מלאה כדי להגן על המדינה", הצהיר איראני, והוסיף כי "הקשר בין רוחניות, ידע וכוח צבאי הוא המפתח לניצחון ולסיבולת".

דובר משרד החוץ בטהרן, אסמעיל בגאיי, הבהיר כי נוכחות הכוחות הזרים לא תרתיע את המשטר: "כניסתן של ספינות מלחמה זרות לא תעזור כדי להשפיע על נחישותה ורצינותה של איראן בהגנה על המדינה. מעולם לא קיבלנו בברכה מלחמה, ומעולם לא הסטנו עורף מדיפלומטיה, והראינו זאת בפועל".

​במישור המדיני, טהרן דחתה בתוקף את הדיווחים על ניסיונות ריכוך מול ממשל טראמפ.

בגאיי הכחיש כי הועברה הודעה לשליח האמריקני סטיב ויטקוף בבקשה לעכב פעולה צבאית, וכינה את הפרסומים "שקרים שהפיץ המשטר הציוני". הפרסום דווח לראשונה אמש ב'ישראל היום'.

דבריו הגיעו לאחר דיווחים לפיהם ויטקוף קיבל מסר משר החוץ האיראני עבאס עראג'י והבטחה בכתב מהנשיא מסעוד פזשקין המיועדת לנשיא טראמפ, ועל כן פעל מול הנשיא למנוע את התקיפה.

הדובר האיראני הוסיף כי "גם הצד האמריקאי מכיר בכך שיש להתייחס לזהירות למידע שמפיק המשטר הישראלי", וטען כי מדובר במידע שהופץ ללא בדיקה מספקת.

​בתוך איראן, המתיחות המדינית מלווה בלחץ פנימי כבד לנקוט יד קשה נגד מתנגדי המשטר.

העיתון "כיהאן", המזוהה עם המנהיג העליון, יצא נגד הכוונות להעניק חנינה למשתתפי המחאות האחרונות.

"ישנן לחישות על מתן חנינה לכמה פורעים שלא החזיקו נשק בידיהם", נכתב בעיתון, שהאשים כי נוכחות המפגינים ברחובות היא שנתנה רוח גבית לאלימות: "אם אנשים אלה לא היו נוכחים ולא היו תומכים באלה עם נשק, האם החמושים היו מעזים לבצע פשעים כאלה?".

העיתון הטיל את האחריות לנזקי המהומות גם על אישי ציבור ובעלי עסקים שעודדו את הצעירים לצאת לרחובות.

יוזכר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי הצליח לבטל יותר מ-800 הוצאות להורג באיראן, דברים שהמשטר הכחיש.