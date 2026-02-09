חקירה רשמית נפתחה בפריז בעקבות אירוע תקיפה על רקע אנטישמי שהתרחש בליל שבת האחרון ברובע ה-16 בעיר.

על פי פרטי החקירה, שלושה גברים יהודים שחבשו כיפה טיילו בשדרות גוסטב החמישי משוודיה מעט לאחר השעה שבע בערב, זמן קצר לאחר שיצאו מבית כנסת הממוקם בסמוך למקום.

במהלך ההליכה הבחינו השלושה באדם שמתבונן בהם בצורה מאיימת ומתקרב לעברם. האיש פנה אליהם ושאל שלוש פעמים "יהודים? בני דת משה?".

מיד לאחר שאחד מהם השיב בחיוב על השאלה, שלף האיש סכין מכיסו והחל לאיים עליהם. השלושה פתחו במנוסה לכיוון גשר אינה, שם מצאו מקלט אצל שוטרים מיחידת המילואים של המשטרה הלאומית שהוצבו בנקודה.

כוח משטרה שנשלח לסרוק את האזור בניסיון לאתר את התוקף לא הצליח למצוא אותו, והוא נמלט מהזירה. שלושת הגברים, שלא נפגעו בעימות, הגישו תלונות רשמיות במשטרה על האירוע. הרשויות ממשיכות בחיפושים אחר החשוד במסגרת תיק החקירה שנפתח בגין אלימות מזוינת המונעת ממניעים דתיים.