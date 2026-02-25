הפגישה בין סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י תתקיים מחר (חמישי) בז'נבה.

למרות הדיווחים על אולטימטום ברור שהעביר הממשל האמריקני לאיראן, לפיו על האחרונה לשגר מסמך הצעה עוד טרם הפגישה המתוכננת - עד כה הדבר לא קרה, ופגישת המשא ומתן צפויה להתקיים בכל זאת.

היום (רביעי), התייחס נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לפגישה המתוכננת, והביע אופטימיות באשר לתוצאות הפגישה.

"בנוגע לשיחות, אנו רואים תחזית טובה, מחר בפגישה שד"ר אראקצ'י יקיים בז'נבה... ניסינו, בהדרכת המנהיג העליון, לנהל את התהליך הזה כדי לצאת ממצב של "אין מלחמה, אין שלום", אמר הנשיא האיראני.

יצוין כי האופטימיות בה התבטאו האיראנים לאחר הפגישה האחרונה התבררה כמסך עשן למשבר אמיתי בין המדינות בעקבות אותו מפגש, מה שרק הגביר את המתיחות והדיווחים על תקיפה העשויה להתרחש בכל רגע.

ההערכה היא כי האופטימיות שמשדרת איראן נועדה בעיקר "להוריד את טראמפ מהעץ", ולצייר את עצמה כשוחרת שלום.

אמש, אמר שר החוץ האיראני שיש סיכוי להסכם אם רק אם תינתן עדיפות לדיפלומטיה. בכירים איראנים אמרו כי מטרת הפגישה היא לדון אך ורק בנושא הגרעין והטלת הסנקציות, ועמדו על "זכותה" של איראן להעשיר אורניום על שטחה.

בשבוע שעבר דווח כי ארה"ב נוטה להתיר לאיראן להעשיר גרעין לרמות מינימליות לצרכים אזרחיים, דבר שישראל מתנגדת לו בכל תוקף.

בישראל אומרים כי באותה מידה שהסכם הגרעין של אובמה, שאיפשר לאיראנים העשרה לרמה של כארבעה אחוזים, לא מנע מטהרן העשרה לרמה של 60%, כך יקרה גם הפעם.

במקביל, לא ברור כלל בשלב זה אם יתקיים דיון בין ארה"ב לאיראן בסוגיה הבליסטית, נושא שאיראן סירבה לדון בו בכל תוקף.

כך או כך, מחר צפויים הצדדים להתכנס בפעם השלישית לשיחות עקיפות בתיווך עומאני, פגישה דרמטית שצפויה לגרום לטראמפ להכריע לכאן או לכאן.