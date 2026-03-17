זלנסקי בראיון לערוץ ישראלי ( צילום: משרד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי )

מפרוץ מבצע 'שאגת הארי' האיום מספר אחת במזרח התיכון, הם הכטב"מים איראניים מסוג "שאהד" שהפכו לאיום יומיומי על מתקני נפט ובסיסים צבאיים.

המצב מביא עניין חסר תקדים במיירט קטן ומהפכני מתוצרת אוקראינית המכונה "Sting". המזל"ט הזה, שמיוצר במדפסות תלת-ממד ונראה כמעט כמו פרויקט של חובב טיסנים או רקטת צעצוע משנות ה-50, מצליח להוכיח כי ניתן לנצח את האיום האיראני בשבריר מהעלות המקובלת. בעוד שמערכות הגנה אווירית קונבנציונליות כמו ה"פטריוט" עולות מיליוני דולרים לכל שיגור, ה-Sting הקטן, שמגיע למהירות של כ-280 קמ"ש ומתקפל לתוך תרמיל גב, עולה בין 1,000 ל-2,500 דולר בלבד. הצורך המבצעי בכלי כזה הפך לדחוף במיוחד עבור ארצות הברית ובנות בריתה, שמנסות "להיכנס לצד השני של עקומת העלות" מול הכטב"מים הזולים של טהרן, במיוחד לאחר תקיפות קטלניות על כוחות אמריקאיים במפרץ. למרות שיותר מעשר מדינות, בהן קטר ואיחוד האמירויות, כבר פנו לקייב בבקשה לרכוש את הטכנולוגיה, הנשיא וולודימיר זלנסקי וממשלתו שומרים בשלב זה על איסור ייצוא גורף. כפי שהבהיר דובר החברה המייצרת, "העדיפות שלנו היא הגנת אוקראינה. ייצוא כטב"מים אינו מותר בעת הזו".

כך אמש (שני) בראיון בלעדי שהעניק זלנסקי לעמיחי שטיין ב-i24NEWS, הוא חשף את עומק "ציר הרשע" שמתגבש לנגד עיני העולם, תוך שהוא מציג גילויים דרמטיים על השותפות בין מוסקבה לטהרן.

זלנסקי חשף כי בבדיקת שרידי כטב"מים שהופלו במזרח התיכון נמצאו רכיבים טכנולוגיים מתוצרת רוסית, מה שמעיד על כך שאיראן נשענת על סיוע טכנולוגי רוסי ישיר שמשדרג את הקטלניות שלה,. הנשיא תיאר תמונה קשה שבה ארצו הפכה לזירת ניסויים עבור התעשייה הצבאית האיראנית:

"הם צברו ניסיון עקוב מדם על חשבון האזרחים שלנו",

אמר בכאב, והוסיף כי

"אוקראינה הפכה לשדה ניסויים... ב-99% מהמקרים, הניסויים המבצעיים הללו בוצעו נגד מטרות אזרחיות ועל חשבון דמם של תושבי אוקראינה, במטרה לשפר את דיוק החימוש לקראת שימוש עתידי בזירות אחרות".

בשיא הראיון, שלח זלנסקי מסר ישיר וחסר תקדים לראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא חושף כי למרות שטרם שוחחו רשמית מאז פרוץ המלחמה, צוותו כבר הביע נכונות מלאה לדיאלוג לאחר פנייה מצד ישראל:

"לא, לא דיברנו", הודה הנשיא, אך פירט: "צוות ישראלי יצר איתנו קשר ושאל: 'מה לגבי שיחה עם ראש הממשלה?'. הצוות שלי אמר: 'כן, אנחנו מוכנים'".

זלנסקי בראיון לערוץ ישראלי ( צילום: משרד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי )

כשנשאל מה יהיה המסר שלו לנתניהו, השיב זלנסקי באופן נחרץ:

"הוא מחזיק במה שאני צריך, ואני מחזיק במה שהוא צריך. לכן, אני מוכן לדיאלוג הזה. אני חושב שזה דיאלוג חשוב".

זלנסקי לא התרגש מהאיומים הישירים המופנים כלפיו מצד המשטר בטהרן בעקבות הצעות הסיוע שלו למדינות המפרץ, והבהיר:

"אנחנו לא מפחדים מהודעות כאלו. אוקראינה חיה תחת איומים דומים באינטנסיביות בארבע השנים האחרונות".

הוא חתם את דבריו בהבחנה חדה בין העם האיראני לבין שלטונו, בציינו כי האזרחים האיראנים

"שבויים בידי משטר שבוחר להשקיע את משאביו במלחמות אזוריות ובפיתוח אמצעי לחימה קטלניים במקום ברווחת תושביו".