כל פעם שמתפרסמת ידיעה על גילוי מדעי המרמז על חיים בחלל, קמים קולות המזהירים כי מדובר ב"כפירה ביסודי הדת" וכי אין להביא תיאוריות כאלו באתרים שומרי מצוות. הלא מקרא מלא דיבר הכתוב: "השמים שמים לה' והארץ ניתן לבני אדם"

יש מן הכותבים ששללו אפשרות של קיום יצורים נבונים מחוץ לכדור הארץ, בטענה שהדבר מעורר קושי יסודי.

אם קיימים בעלי שכל בעולמות אחרים האם אינם זקוקים אף הם לתורה ולעבודת הבורא? אלא שלא ייתכן לומר שיש להם תורה אחרת, שהרי תורת ה' אחת היא ונצחית, ומאידך קשה לומר שקיבלו את אותה תורה שניתנה לישראל בעולם הזה ובמציאות הארצית המוכרת לנו. משום כך ראו יש שסברו כי עצם קיומן של תרבויות נבונות אחרות אינו מתיישב עם יסודות האמונה.

הדעות שלא שוללות

מנגד, הרבי מליובאוויטש הציג הסתכלות שונה. לדבריו, אין כל יסוד תורני השולל חיים בעולמות אחרים, "ואדרבה מי שקובע בפסקנות שאין חיים מחוץ לכדור הארץ, כאילו מציב גבול ליכולתו של הבורא". הרבי הדגיש כי ככל שהאדם מתבונן בהיקף הבריאה ובעוצמתה, כך גוברת הכרתו בגדלות ה', דבר המביא ליראת שמים ולהתחזקות בקיום התורה והמצוות.

גם במקורות חז"ל מצאו הד לדיון זה. על הפסוק בשירת דבורה "אורו מרוז... ארור יושביה", מביאה הגמרא דעה ש"מרוז" הוא כוכב, ויש שביקשו לדייק מלשון "יושביה" אפשרות לקיומם של ברואים בכוכבים.

רבי חסדאי קרשקש, בעל אור ה', כתב אף הוא שאין מניעה שכלית או תורנית לקיומם של עולמות רבים, ואדרבה ריבוי הברואים מעיד על שלמות פעולתו של הבורא.

דרך אמצעית מצויה בספר הברית, הסובר כי ייתכן שקיימים חיים בעולמות אחרים, אולם אין הם דומים לאדם. אפשר שיהיו בעלי דעת והשגה, אך ללא בחירה חופשית שכן כוח הבחירה בין טוב לרע נמסר דווקא לאדם שעל פני האדמה.