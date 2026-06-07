מיליארדים לכווית ובריטניה: עסקאות הנשק של ארה"ב נחשפות

לוחמים אמריקאים במצור על איראן | צילום: צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב

לוחמים אמריקאים במצור על איראן - צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב

משרד החוץ האמריקני הודיע בסוף השבוע על אישור שורה של עסקאות צבאיות ענק במסגרת מנגנון המכירות הזרות. המהלך, המצטבר להיקף של מיליארדי דולרים, משקף שינוי תפיסתי בסדרי העדיפויות הביטחוניים של בעלות בריתה של ארצות הברית באירופה, במזרח התיכון ובמרחב ההודי-פסיפי.

העסקה הבולטת ביותר אושרה לכוויית, ותעמוד על כ-1.98 מיליארד דולר. במסגרתה תצטייד המדינה במערכות הגנה מתקדמות נגד כטב"מים, כולל מיירטים מדגמי Roadrunner ו-Anvil. מדובר במענה אסטרטגי לאיום המל"טים שהפך בשנים האחרונות לאתגר המרכזי במזרח התיכון, כפי שפורסם לראשונה ב-Breaking Defense.

היערכות אירופית לתרחישי לחימה

בזירה האירופית, הדיווח מצביע על היערכות לתרחישי לחימה מתקדמים. דנמרק תרכוש טילי שיוט מסוג JASSM-ER ב-842 מיליון דולר לחיזוק יכולות התקיפה ארוכות הטווח של מערך ה-F-35 שלה. בריטניה, מנגד, תבצע שדרוג קריטי למערכות ההגנה של מטוסי התובלה שלה.

במקביל, במרחב ההודי-פסיפי, ניו זילנד מתחדשת במסוקים רב-משימתיים מסוג MH-60R ב-1.5 מיליארד דולר. צעד זה נועד לחזק את יכולות הלוחמה נגד צוללות והסיור הימי של המדינה, כחלק מההיערכות האזורית מול איומים מתפתחים.

תמונת איום חדשה

מומחים מצביעים על כך שהעסקאות משקפות תמונת איום חדשה בזירה הגלובלית. כיום, ההרתעה הצבאית נשענת פחות על פלטפורמות כבדות ויותר על שילוב חכם של חיישנים, טילים מונחים, לוחמה אלקטרונית ויכולת תגובה מהירה.

בוושינגטון הדגישו כי המכירות תומכות בביטחון הלאומי האמריקני ובחיזוק יציבותן של בעלות בריתה מול האיומים המתפתחים. המהלך מצטרף לשורה של יוזמות שיתוף פעולה ביטחוני שמקדמת ארצות הברית עם בעלות בריתה בתקופה האחרונה.

יצוין כי העסקאות מגיעות בעיתוי רגיש, כאשר ארצות הברית מנהלת איזון עדין בין התחייבויותיה הביטחוניות לבעלות ברית שונות ברחבי העולם. המהלך מעיד על סדר עדיפויות ברור בחיזוק יכולות ההגנה האזוריות מול איומים מתפתחים.