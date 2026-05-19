רגעי הפריצה למתחם

שני אזרחים אמריקנים נעצרו ביפן לאחר שאחד מהם פרץ למתחם הקופים בגן החיות איצ'יקאווה שבמחוז צ'יבה, שבו חי הקוף "פאנץ'" שהפך לכוכב רשת.

לפי הרשויות, ריד ג'הנאי דייסון בן ה-24 טיפס מעל הגדר ונכנס למתחם הקופים בזמן שחברו, ניל ג'בהרי דואן בן ה-27, תיעד את האירוע בווידאו. תיעודים מהמקום הראו את דייסון כשהוא לבוש בחליפה כחולה ועל ראשו מסכה בצורת אימוג'י מחייך, במה שנראה כרמז לסמל המזוהה עם מטבעות הקריפטו מסוג "מימקוין". בנוסף הוא נראה מחזיק בובת צעצוע. השניים לא הספיקו לבוא במגע עם פאנץ' או עם קופים אחרים לפני שנעצרו על ידי אנשי האבטחה במקום.

מימין הקוף הויראלי פאנץ', משמאל האמריקאים שפרצו למתחם

גן החיות הודיע כי הוגשה תלונה למשטרה בעקבות האירוע וכי יינקטו צעדים למניעת מקרים דומים בעתיד. שני החשודים מואשמים בשיבוש בכוח של פעילות עסקית, אך הם מכחישים את המיוחס להם.

בהודעת גן החיות ברשת X נכתב: "אנו מתנצלים על הדאגה שנגרמה בעקבות החדירה למתחם הקופים אתמול. לא נמצאו חריגות במצבם של בעלי החיים". עוד נמסר: "הגשנו תלונה לתחנת המשטרה איצ'יקאווה, ונמשיך להציב בראש סדר העדיפויות את ביטחונם ובריאותם של בעלי החיים תוך טיפול תקיף בכל הפרת נהלים".

הקוף פאנץ' הפך לתופעת רשת בחודש פברואר כשגן החיות פרסם תמונות שלו מחבק בובת אורנגאוטן גדולה, לאחר שאמו דחתה אותו. לפי הדיווחים, ניסיונותיו להשתלב בקרב הקופים האחרים נכשלו וחלקם אף נהגו כלפיו באגרסיביות. הסיפור של פאנץ' הפך לוויראלי ומשך מבקרים רבים מכל העולם.