כיכר השבת
הטרנד השתבש

מעריצים נלהבים מדי: שניים נעצרו לאחר שפרצו לכלוב של קוף ויראלי | צפו

שני אמריקנים נעצרו לאחר שפרצו למתחם הקופים בגן החיות איצ'יקאווה ביפן, בו נמצא הקוף הוויראלי פאנץ' | גן החיות הגיש תלונה למשטרה (מעניין)

רגעי הפריצה למתחם
רגעי הפריצה למתחם| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

שני אזרחים אמריקנים נעצרו ביפן לאחר שאחד מהם פרץ למתחם הקופים בגן החיות איצ'יקאווה שבמחוז צ'יבה, שבו חי הקוף "פאנץ'" שהפך לכוכב רשת.

לפי הרשויות, ריד ג'הנאי דייסון בן ה-24 טיפס מעל הגדר ונכנס למתחם הקופים בזמן שחברו, ניל ג'בהרי דואן בן ה-27, תיעד את האירוע בווידאו.

תיעודים מהמקום הראו את דייסון כשהוא לבוש בחליפה כחולה ועל ראשו מסכה בצורת אימוג'י מחייך, במה שנראה כרמז לסמל המזוהה עם מטבעות הקריפטו מסוג "מימקוין". בנוסף הוא נראה מחזיק בובת צעצוע. השניים לא הספיקו לבוא במגע עם פאנץ' או עם קופים אחרים לפני שנעצרו על ידי אנשי האבטחה במקום.

מימין הקוף הויראלי פאנץ', משמאל האמריקאים שפרצו למתחם (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גן החיות הודיע כי הוגשה תלונה ל בעקבות האירוע וכי יינקטו צעדים למניעת מקרים דומים בעתיד. שני החשודים מואשמים בשיבוש בכוח של פעילות עסקית, אך הם מכחישים את המיוחס להם.

בהודעת גן החיות ברשת X נכתב: "אנו מתנצלים על הדאגה שנגרמה בעקבות החדירה למתחם הקופים אתמול. לא נמצאו חריגות במצבם של בעלי החיים". עוד נמסר: "הגשנו תלונה לתחנת המשטרה איצ'יקאווה, ונמשיך להציב בראש סדר העדיפויות את ביטחונם ובריאותם של בעלי החיים תוך טיפול תקיף בכל הפרת נהלים".

הקוף פאנץ' הפך לתופעת רשת בחודש פברואר כשגן החיות פרסם תמונות שלו מחבק בובת אורנגאוטן גדולה, לאחר שאמו דחתה אותו. לפי הדיווחים, ניסיונותיו להשתלב בקרב הקופים האחרים נכשלו וחלקם אף נהגו כלפיו באגרסיביות. הסיפור של פאנץ' הפך לוויראלי ומשך מבקרים רבים מכל העולם.

משטרהתיעודסרטון ויראלייפןתעלולןהקוף פאנץ'
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר