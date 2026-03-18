הנתונים מבוססים על שאלון שעליו ענו כ- 18,000 ישראלים ששהו בחו"ל בעת פתיחת המערכה וטיסת החזרה שלהם בוטלה. יותר מ-60% דיווחו כי הם מרגישים בישראל בטוח יותר, יותר מ-10% דיווחו כי אינם מבחינים בהבדל בתחושת הביטחון, והשאר הרגישו בטוח יותר בחו"ל.

עוד עולה מהשאלון כי כ-30% מהישראלים שהיו בחו"ל טרם תחילת המלחמה עדיין לא חזרו לישראל, על אף שתאריך חזרתם המקורי חלף. מבין אלה שנמצאים כרגע בחו"ל, רק 17% עושים זאת מתוך רצון להישאר, השאר ממתינים לטיסה עם מקום מהיעד שבו הם נמצאים, או למחירים נוחים יותר לחזרה.

מהנתונים עולה גם כי האתגרים המרכזיים שחווים הישראלים בחו"ל הם בעיקרם פרקטיים ולא ביטחוניים: כ-40% ציינו את העלויות הכספיות של השהות כגורם המרכזי שמטריד אותם, 29% את חוסר הוודאות לגבי המשך הטיסות, ורק מיעוט יחסית ציין את חוסר היכולת לחזור לישראל או הדאגה לקרובים כגורם המרכזי.

מאז תחילת המלחמה נרשמו כ-35,000 פניות לחדר המצב של פספורטכארד, כאשר רבות מהן עסקו בצורך בקבלת טיפול רפואי, חידוש מרשמים ורכישת תרופות קבועות. למבוטחים שהצהירו מראש על תרופות מרשם קבועות, העניקה החברה החזר הוצאות עד לסכום של 500 דולר לרכישתן, ובמקביל האריכה את תוקף הפוליסות ללא עלות נוספת עד ה-20.3.

במקביל, פעלה פספורטכארד באופן יזום להשבת מבוטחים במצבים רפואיים מורכבים, בתוך כך שלחה עשרות גורמי רפואה למדינות שונות לצורך ליווי אישי של מבוטחים בחזרתם לישראל. בנוסף, יזמה החברה פנייה לאלפי מבוטחים עם רקע רפואי קודם או קיים, כדי לוודא רציפות טיפול ולסייע בחזרתם המהירה והבטוחה לארץ.

שמעון חדד, מנכ"ל פספורטכארד Travel: "מרגע שהחלה מלחמת שאגת הארי, פעל חדר המצב של פספורטכארד לסייע לעשרות אלפי לקוחות החברה שמצאו עצמם ללא יכולת לחזור לישראל כמתוכנן. מה שבלט באופן גורף בפניות לחדר המצב, היה הרצון לחזור לישראל בהקדם האפשרי, ולהעדיף את השהות פה על אף המציאות הביטחונית המורכבת. במקביל, פספורטכארד ממשיכה לבטח גם את הישראלים שבוחרים לצאת לחו"ל בתקופה זו, תוך התאמת המענה לצרכים המשתנים בשטח.".