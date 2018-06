משרד הבריאות ומשרד הכלכלה שלחו שורת משקאות משכרים לבדיקה במעבדת מכון התקנים הישראלי, לאחר האירוע החריג בו התעוורו שני בני אדם משתיית משקאות בבאר שבע, בשבוע שעבר.

בבדיקות נמצאה רמת 'מתנול', חומר מסוכן, החורגת מהדרישה בתקן הישראלי למשקאות אלכוהוליים, במספר בקבוקים שנלקחו כדגימה ממרכולים בעיר הדרומית.

ואלו הם המוצרים שנמצאו מסוכנים, עם חריגה של מתנול פי 1341 מהמותר בתקן הישראלי:

• 'וודקה משובחת פשניצ'נאיה', שמיוצרת על ידי IA עבור אלקומפני (מ.ס.) בע"מ;

• משקה כהיל ברנדיאק "איסט", תכולה: 1 ליטר, 40% כוהל, מיוצר על ידי ברוקי משקאות בע"מ האיזמל 4 נס ציונה;

• FLYAJKA, משקה כהיל בטעם ברנדי, Brandy of the best taste, כהיל בנפח 40%, תכולה 200 מ"ל, מיוצר ע"י יצרן IA עבור אלקומפני (מ.ס.) בע"מ;

• Flyajka Brandy, משקה כהיל בטעם ברנדי;

• FLYAJKA BRANDY OF THE BEST TASTE, מיוצר ומשווק ע"י ג.ג. שווק, כהל בנפח 40%;

• ארק איילה אסלי, 40% כוהל, 700 מ"ל;

• SPIRT 96.6%, מיוצר וממולא עבור: יבואני משקאות חריפים א.ר.א בע"מ קוד יצרן: IA.

יצוין, כי מתנול במינונים גבוהים עלול לגרום לתופעות לוואי המתבטאות בסחרחורות, חולשה, בלבול, כאבי ראש, הקאות, כאבי בטן ופרכוסים. שתיית מתנול אף עלולה לגרום לעיוורון, כתוצאה מפגיעה בעצב הראייה - ואף למוות.