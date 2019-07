ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שני) להצהרות איראן בנושא הגרעין ואמר כי ישראל תחשוף בקרוב הוכחות נוספות שאיראן שיקרה את העולם: "ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני".

לדברי נתניהו, בטקס בבית הנשיא: "היום הודיעה איראן שהיא מפרה התחייבות מפורשת שלה, כשהיא חצתה את רף 300 ק"ג בהעשרת אורניום. איראן מתקדמת בצעד משמעותי לייצור נשק גרעיני".

לדבריו: "כשחשפנו את ארכיון הגרעין הסודי של איראן, הוכחנו שכל הסכם הגרעין עם איראן בנוי על שקר אחד גדול. עכשיו אפילו איראן מודה בכך. בקרוב ייחשפו עוד הוכחות שאיראן שיקרה כל הזמן".

"אני חוזר ואומר", הדגיש ראש הממשלה: "ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני".

נתניהו קרא למנהיגי המדינות באירופה: "ביום הזה, אני גם קורא לכל מדינות אירופה: עמדו בהתחייבות שלכן. התחייבתן לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין, התחייבתן שתפעילו את מנגנון הסנקציות האוטומטיות שנקבע במועצת הביטחון. אז אני אומר לכן: עשו זאת. Do it. Just do it".