הצימר בוטיק הנמוך בעולם בזיל הזול!

אזהרה : אנחנו מפנקים ככל יכולתנו 😊 ההנאה והמנוחה שלכם – זו ההצלחה שלנו. ( צילום: יח"צ )

40 דקות מירושלים (יש אוטובוס), 22 דקות משער בנימין.

ישוב דתי קהילתי, בסגנון כפרי. בישוב בית כנסת, מקווה, וגם מכולת (הפתוחה בשעות מצומצמות). בקרבת הצימר מרכזי קניות ומסעדות ברדיוס של 20 עד 25 דקות. הצימר שוכן למרגלות מטעי תמרים ונוף מדברי. שקט ושלוות נפש במנות גדושות. במרחק הליכה (!) מבריכת עין צדק, ומצפה הראל. במרחק נסיעה – נחל עוג'א, ואטרקציות נוספות בבקעת הירדן ומזרח בנימין.

הצימר מיועד לזוגות ותוכנן להיות מרחב זוגי רחב ידיים, פסטורלי ומפנק ( צילום: יח"צ )

על הצימר

הצימר נבנה על טהרת העבודה העברית, בסטנדרטים מוקפדים, על מנת שחוויית האירוח תהיה מהנה ומרחיבת לב. הצימר מיועד לזוגות (ניתן להגיע עם תינוק עד גיל חצי שנה), ותוכנן להיות מרחב זוגי רחב ידיים, פסטורלי ומפנק.

הצימר כולל שני חללים גדולים ומרווחים (סה"כ 40 מ"ר בנוי)

בחלל אחד סלון ומטבח - ספרים ומשחקי זוגיות, עיסוי שיאצו, קומקום, מכונת קפה + מקציף, כירה חשמלית, טוסטר אובן (חלבי), פלטה ומיחם לשבת. פינוקים קטנים - פירות/ עוגה ויין, ואפילו ערכה להכנת אייס קפה

בחלל השני חדר שינה, מקלחת ושירותים (הכל כמובן מוכן עם מצעים, מגבות וסבונים)

בחצר תמצאו ג'קוזי עם וילונות לפרטיות מלאה, פינת ישיבה, ומנגל גחלים

הצימר ללא מסכים ! יש רשת אינטרנט.

על האירוח

הצימר מתאים לזוגות המבקשים נופש זוגי בסביבה דתית. גם לזוגות האוהבים לצאת ולטייל וגם לזוגות המעדיפים להתכנס ולנוח.

ניתן להזמין ארוחות מושקעות, בתיאום מראש, כל המוצרים בכשרויות מהודרות: ארוחות בוקר עשירות , פיצות מהטאבון, סלמון אפוי ועסיסי עם תפוחי אדמה, ארוחת בורגרבייגל תוצרת בית, על האש , קינוחים ועוד

קישור לאתר –shalvat-olam.co.il

לתיאום והזמנות:

פנינה – 055-3000080