המלחמה הסתיימה, ועכשיו הזמן של בעלי העסקים לחזור לשליטה

המלחמה אולי הסתיימה לרגע זה, אבל עבור בעלי עסקים רבים ברחבי הארץ, זו רק תחילת הדרך האמיתית.

אחרי חודשים של חוסר ודאות, ירידה בהכנסות, מחסור בעובדים וגיוסי מילואים ממושכים, רבים מגלים שהעסק דורש ארגון מחדש, התאוששות כלכלית ותכנון פיננסי מחודש.

רבים מבעלי העסקים לא היו “בעניינים” במשך תקופה, ובצדק. כעת, כשיש תחושת חזרה לשגרה, זה בדיוק הזמן לעצור, לבדוק את מצב העסק, ולפעול בצורה מסודרת כדי לחזור לפסים הנכונים, גם עסקית וגם פיננסית.

על מנת להיערך עסקית בצורה נכונה, מומלץ להיוועץ עם רו"ח מומחה בתחומכם.

מענקים והקלות לעסקים שנפגעו במלחמה

החל מהשביעי באוקטובר 23, המדינה פרסמה מספר מסלולים ייעודיים לסיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, בין אם עקב גיוס למילואים, ירידה בהכנסות או נזק ישיר לפעילות העסקית.

הנה כמה מענקים והקלות שכדאי להכיר:

מענק פיצוי על ירידה במחזור ההכנסותעסקים שירדו בהכנסותיהם בתקופת הלחימה עשויים להיות זכאים למענק כספי, בהתאם לאחוז הירידה ולענף הפעילות.לדוגמה: עסקים עם ירידה של 25% ומעלה בתקופת הלחימה יכולים להגיש בקשה לפיצוי בהתאם לגודלם ולמחזורם. לחצו למידע מפורט לגבי מענקים מהמדינה לעסקים שנפגעו מענק לעצמאים ובעלי שליטה שגויסו למילואיםבעלי עסקים ששירתו במילואים במהלך המלחמה זכאים למענק יומי, המחושב לפי ממוצע ההכנסות טרם הלחימה. כל מקרה לגופו, יש לברר האם גם אתם זכאים. מענק שימור עובדיםעסקים שבחרו לשמר עובדים למרות ירידה חדה בפעילות עשויים להיות זכאים למענק נוסף מהמדינה, במיוחד בענפים חיוניים ועסקים בפריפריה. דחיית תשלומי מסים והקלות בגבייהרשות המסים מאפשרת לעסקים שנפגעו לקבל פריסת חובות, דחיית מקדמות מס הכנסה ומע"מ, ואף ביטול קנסות וריביות במקרים מסוימים.

אלו הצעדים החשובים שכל בעל עסק צריך לבצע עכשיו:

בחינה מחודשת של המצב הפיננסי - זה הזמן לפתוח את הספרים, לבדוק מה מצב ההכנסות, ההוצאות, החובות וההתחייבויות. ללא תמונה ברורה, אי אפשר לקבל החלטות נכונות עבור העסק שלכם. מיפוי זכויות מול רשויות המדינה - רבים מהעסקים אינם מנצלים את מלוא המענקים או ההקלות הפיננסיות שהם זכאים להן, פשוט כי אינם מודעים לכך. חשוב לבדוק את כל מסלול הסיוע הקיים ולהגיש בקשות בזמן. עדכון תזרים ותכנון מס קדימה - המלחמות שלנו מאז השביעי באוקטובר, יצרו עיכובים, פערים בתזרים, והוצאות בלתי צפויות. תכנון מס מסודר לשנת 2025 יכול לעשות הבדל משמעותי ולהקטין חבות מס. עבודה עם יועצים פיננסיים ורואי חשבון - בתקופות מעבר, הליווי של אנשי מקצוע מנוסים הוא קריטי. אנשי מקצועי מומחים בתחומם, יודעים לא רק למצוא פתרונות מיידיים, אלא גם להיערך באופן חכם לשנים הבאות.

חזרה לשגרה, אבל עם ראייה קדימה

המציאות הכלכלית שאחרי המלחמה דורשת יותר מניהול שוטף, היא דורשת אסטרטגיה עסקית ופיננסית.

עסקים שיקדימו לפעול עכשיו, ימצאו את עצמם מוכנים טוב יותר ל־2026: עם תזרים ברור, מבנה מס יעיל וניצול מקסימלי של מענקים והקלות מהמדינה.

במשרד שטיינמץ עמינח ושות’, אנו מלווים אלפי עסקים בישראל, במיוחד בתקופות מעבר מורכבות כמו זו.

הצוות שלנו מסייע ללקוחות, בין היתר:

לאתר את כל המענקים הרלוונטיים ולהגיש בקשות בצורה מסודרת.

לתכנן מחדש את מבנה המס והתזרים.

לקבל ייעוץ אסטרטגי לחזרה לפעילות עסקית תקינה.

לנהל מו"מ מול רשויות המס ולפרוס חובות במקרה הצורך.

לפרטים ותיאום פגישה, מלאו פרטים לחזרה או חייגו 077-7700000

נכתב באדיבות: רו"ח עופר צ'רדמן ממשרד שטיינמץ עמינח ושות'