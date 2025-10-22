מדובר בשתי מערכות משפטיות שונות, שלכל אחת יתרונות וחסרונות, והבחירה ביניהן מושפעת מהנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה ועשויה להשפיע במידה רבה על משך ההליך, על העלויות ועל סיכויי ההצלחה.

בשיתוף משרד עורכי דין גיל ויינשטיין

תביעה כספית בבית משפט - מתי ולמה?

הכלל הוא שתביעה כספית מוגשת לבית המשפט כאשר יש צורך להוכיח את עצם החוב. במקרים רבים אין ביד הנושה מסמך ברור המהווה "ראיה בכתב", כגון: שטר, צ'ק או חוזה חתום שבו רשום במדויק מה סכום החוב. לעיתים רבות מדובר בסכסוך מורכב יותר המצריך החלטה שיפוטית. למשל, טענות על ליקויי עבודה, הפרת הסכם או חוב שנוי במחלוקת.

בהליך אזרחי הצדדים מגישים כתבי טענות, מציגים ראיות, מזמנים עדים ובסופו של הליך השופט קובע האם על הנתבע לשלם, ובאיזה סכום.

רק לאחר קבלת פסק הדין, התובע יכול לעבור לשלב הבא - אכיפת פסק הדין בהוצאה לפועל.

יתרונות עיקריים בהגשת תביעה לבית המשפט:

מאפשר הכרעה בסכסוכים מורכבים, גם כאשר אין בידי התובע שטר או הסכם ברור ומפורש.

בית המשפט יכול לפסוק גם פיצויים נוספים, כגון: ריבית, הוצאות משפט, נזק עקיף.

בית המשפט יכול להכריע בתביעות שהסכומים הנתבעים בהם גבוהים מאוד.

חסרונות עיקריים בהגשת תביעה לבית המשפט:

הליך ארוך יחסית, בוודאי בהשוואה להליכי הוצאה לפועל.

הליך משפטי בבית המשפט כרוך בעלויות גבוהות - אגרות, שכר טרחת עורך דין, תשלום עבור חוות דעת מומחים, הוצאות.

הליך משפטי אינו מבטיח את גביית החוב. לצורך כך, לאחר קבלת פסק הדין צורך לנקוט הליכים בהוצאה לפועל.

הוצאה לפועל - מתי ולמה?

הוצאה לפועל היא מערכת אכיפה של חובות קיימים וברורים. לצורך העניין, כאשר בידי הנושה שיק שחולל או שטר חוב - דרך המלך היא לנקוט בהליכי גבייה בהוצאה לפועל וכך לצמצם משמעותית את הזמנים לגביית החוב.

כמו כן, ניתן לנקוט בהליכי הוצאה לפועל גם כאשר אין שיק שחולל או שטר חוב, אך זה מחייב הסכם ברור ומפורש אשר מצביע על גובה החוב. הליך זה נקרא תביעה על סכום קצוב, אולם בהוצאה לפועל ההליך מוגבל לחובות בסכומים שאינם עולים על 75,000 ₪.

בנוסף, פסק דין שניתן בבית המשפט ושטר משכנתא ניתנים גם הם למימוש בהוצאה לפועל.

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל וביצוע מסירת אזהרה לחייב, ניתן לבקש לנקוט אמצעי גבייה כמו עיקול חשבונות בנק, משכורת, רכב או נכסים. בהמשך לכך, אף אפשר לבקש להטיל על החייב צו הבאה והגבלות שונות, כגון הגבלת יציאה מהארץ, הגבלה מקבלת דרכון ועוד.

יחד עם זאת, חשוב לדעת שלחייב עומדת הזכות להגיש התנגדות לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב ובמקרה שכזה התיק יעבור להכרעה בבית המשפט.

יתרונות עיקריים בפתיחת תיק הוצאה לפועל:

הליך מהיר יחסית.

אין צורך להוכיח מחדש את עצם החוב.

כלים אפקטיביים לאכיפת תשלום.

חסרונות עיקריים בפתיחת תיק בהוצאה לפועל:

לא ניתן להשתמש בהוצאה לפועל אם החוב שנוי במחלוקת או שאין מסמך ברור.

לא ניתן לפתוח תיק תביעה על סכום קצוב כאשר סכום החוב עולה על 75,000 ₪.

לא ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד ערב, אלא באישור רשם ההוצאה לפועל.

חייבים יכולים להגיש בקשות לעיכוב ופריסת תשלומים, מה שעלול להאריך את הדרך עד לקבלת הכסף בפועל.

אז מה עדיף?

התשובה תלויה בסוג החוב.

אם בידי הזוכה שיק, שטר חוב או הסכם ברור וכתוב - הוצאה לפועל היא הדרך היעילה והנכונה.

אם יש מחלוקת אמיתית סביב עצם קיומו של החוב או היקפו - תביעה אזרחית כספית היא התחנה הראשונה, ורק לאחריה ניתן לפנות להוצאה לפועל.

לסיכום

תביעה כספית בבית המשפט והליכי הוצאה לפועל הן שתי מערכות שונות במהותן. בחירה נכונה בין השתיים עשויה לחסוך זמן, כסף, טרחה ותסכול.

כדי לדעת באיזו דרך נכון לבחור בכל מקרה ומקרה - חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום גביית חובות .