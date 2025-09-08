פריגת משיקה משקה בטעם טרופי חדש ללא חומרים משמרים

המשקה החדש מגיע למדפים בימים אלו, כשהוא מותאם במיוחד לקהל המחפש שילובי פירות טרופיים. הפיתוח נולד מתוך מחקר אודות העדפות טעם של הצרכן הישראלי.
המשקה החדש כמו משקאות המיץ הקלים הנוספים של פריגת מיוצר בהשגחת הרב לנדא והרב רוזנבלט שליט"א
