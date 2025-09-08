כיכר השבת
פריגת משיקה משקה בטעם טרופי חדש ללא חומרים משמרים

מותג המיצים המוביל בישראל, פריגת, משיק משקה חדש בסדרת המשקאות הקבועים: 'טעם טרופי '- מיץ פרי עשיר, מרענן וללא חומרים משמרים, המבוסס על שילוב סנסורי ייחודי של אננס, מנגו, בננה ופסיפלורה (חדשות האוכל)

פריגת משיקה משקה בטעם טרופי חדש ללא חומרים משמרים (צילום: יח"צ)

המשקה החדש מגיע למדפים בימים אלו, כשהוא מותאם במיוחד לקהל המחפש שילובי פירות טרופיים. הפיתוח נולד מתוך מחקר אודות העדפות טעם של הצרכן הישראלי.

המשקה החדש כמו משקאות המיץ הקלים הנוספים של פריגת מיוצר בהשגחת הרב לנדא והרב רוזנבלט שליט"א

