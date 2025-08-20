חדש מפריגת: תווית במיתוג אישי לשמחה שלכם!

הפעילות החדשה, מציעה לכם ליהנות מבקבוקי פריגת בעיצוב חגיגי וייחודי, עם תוויות מותאמות אישית לאירועים מכל הסוגים, אתם בוחרים את הטקסט ופריגת ידפיסו עבורכם תווית לבקבוק במיוחד בשבילכם.
איך זה עובד?
נציגי פריגת מחכים לכם במגוון נקודות מכירה נבחרות ברחבי הארץ, כל מה שעליכם לעשות הוא לקנות בקבוקי פריגת 1.5 ליטר, לגשת לדוכן הפעילות ולקבל במקום תוויות אישיות לפי בקשתכם.
אז איפה ומתי אפשר לפגוש את הדוכנים?
הפעילות מתקיימת החל מיום שלישי 19.8 כ"ה באב, ועד יום חמישי 4.9 י"א באלול, בין השעות 15:00-20:00 בנקודות מכירה נבחרות ברחבי הארץ.
לפרטים נוספים על מיקומי הפעילות, התקשרו 8429*
פריגת. אצלכם בשמחות.
0 תגובות