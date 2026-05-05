השינוי המרכזי הוא ירידת הסף מ־10,000 ש"ח ל־5,000 ש"ח (לפני מע"מ). אבל המשמעות האמיתית עמוקה יותר.

עד היום, רבים מבעלי העסקים כמעט ולא נתקלו בדרישה להוציא מספר הקצאה לחשבונית. זה היה רלוונטי בעיקר לפרויקטים גדולים או עסקאות חד-פעמיות. החל מיוני 2026, המצב משתנה לחלוטין. גם חשבוניות שוטפות כמו שירות חודשי, פרויקט בינוני או עבודה מול לקוח עסקי – ייכנסו תחת החובה.

לדוגמה, נותן שירות שמוציא חשבונית של 6,136 ש"ח ללקוח עסקי, יידרש מעתה להפיק מספר הקצאה. אם לא יעשה זאת, הלקוח לא יוכל לקזז מע"מ – מה שעלול להוביל לעיכוב בתשלום.

למה זה קורה דווקא עכשיו?

רשות המיסים פועלת בשנים האחרונות לצמצום הונאות מע"מ, ובעיקר שימוש בחשבוניות פיקטיביות. המהלך של מספר הקצאה לחשבונית נועד ליצור שכבת בקרה נוספת – בזמן אמת.

הירידה לרף של 5,000 ש"ח אינה מקרית. מדובר בהרחבת הרפורמה כך שתכסה חלק גדול יותר מהפעילות במשק. ככל שהרף נמוך יותר, כך קשה יותר לבצע מניפולציות באמצעות חשבוניות.

מבחינת המדינה, זהו כלי אכיפה. מבחינת העסקים – מדובר בשינוי תפעולי שמצריך הסתגלות.

הטעויות הכי נפוצות סביב חשבונית מעל 5,000 ש"ח

אחת הסיבות המרכזיות לבעיות היא חוסר הבנה של הכללים. הנה כמה טעויות שחוזרות שוב ושוב.

הטעות הראשונה היא בדיקה לפי סכום כולל מע"מ. בפועל, החישוב מתבצע לפי הסכום לפני מע"מ בלבד. כלומר, גם אם החשבונית נראית "קטנה", היא עשויה להיות מעל הרף.

הטעות השנייה היא הנחה שכל חשבונית מעל 5,000 ש"ח דורשת מספר הקצאה. בפועל, יש תנאי נוסף – שהעסקה חייבת במע"מ. בעסקאות בשיעור אפס, כמו מול לקוחות בחו"ל, לא תמיד נדרש מספר.

טעות נוספת היא עבודה ידנית ללא מערכת מתאימה. ככל שמספר החשבוניות גדל, כך גדל הסיכון לפספס.

איך להתנהל נכון עם חשבוניות מעל 5,000 ₪?

הדרך הנכונה להתמודד עם השינוי היא לא להוסיף עוד בדיקות ידניות אלא לשנות את שיטת העבודה.

עסקים שממשיכים לעבוד בצורה ידנית עלולים למצוא את עצמם מתמודדים עם טעויות, עיכובים ותסכול. לעומת זאת, שימוש במערכת הנהלת חשבונות שמחוברת לרשות המיסים מאפשר להפיק מספר הקצאה לחשבונית באופן אוטומטי.

מה קורה אם לא הוצאת מספר הקצאה כשצריך?

כאן מגיע החלק שרבים מגלים מאוחר מדי. כאשר נדרש מספר הקצאה לחשבונית והוא לא קיים, הבעיה אינה רק מול רשות המיסים – אלא מול הלקוח.

לקוח עסקי לא יוכל לקזז מע"מ, ולכן במקרים רבים יעדיף לעכב את התשלום עד לתיקון החשבונית. זהו מצב שפוגע ישירות בתזרים המזומנים.

במקרים מסוימים ניתן להוציא מספר הקצאה בדיעבד, אך זה תלוי במערכת ובזמן שעבר. לכן, עדיף למנוע את הבעיה מראש.

למי השינוי הזה הכי קריטי?

למרות שהרפורמה חלה על כלל המשק, יש קבוצות שמושפעות ממנה במיוחד.

פרילנסרים ונותני שירותים נמצאים בראש הרשימה. רבים מהם מוציאים חשבוניות בטווח של 5,000–10,000 ש"ח לפני מע"מ – בדיוק האזור שבו נכנס השינוי.

גם עסקים קטנים ובינוניים, שעובדים מול חברות, ירגישו את ההשפעה באופן מיידי. ככל שהפעילות העסקית כוללת לקוחות עסקיים – כך החשיבות של מספר הקצאה לחשבונית עולה.

סיכום – שינוי קטן במספר, שינוי גדול בהתנהלות

ירידת הרף ל־5,000 ש"ח אולי נשמעת כמו שינוי טכני, אך בפועל מדובר בשינוי שמחייב הסתגלות של ממש. עסקים שימשיכו לעבוד כפי שעבדו עד היום עלולים להיתקל בבעיות, בעוד שאלה שיערכו מראש יוכלו להמשיך לפעול בצורה חלקה.

בסופו של דבר, מספר הקצאה לחשבונית הופך לסטנדרט – לא חריג. מי שיבין זאת מוקדם, יחסוך לעצמו לא מעט כאבי ראש בהמשך.