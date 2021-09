הרב ברוך נחשון ז"ל, הצייר החסידי הבינלאומי מחברון, הנחשב לאחד מגדולי האמנים היהודים בדור האחרון, שציוריו הייחודים מוכרים בכל העולם - נפטר הלילה (שני), לאחר תקופת מחלה קשה, והוא בגיל 82.

המנוח ידוע בקשר הקרוב והנדיר שזכה לו אצל הרבי מליובאוויטש זי"ע, אליו התקרב בשנות נערותו המאוחרות. הרבי זי"ע עודד אותו להשקיע בתחום היצירה ואף מימן לו, לעדותו, מלגה כספית לכך.

הרב נחשון נולד בחיפה בט"ו מנחם אב תרצ"ט ואת כישרון הציור שלו פיתח כבר מילדות. את שנות נערותו העביר במערכת החינוך הדתית. בשנים מאוחרות יותר התקרב לחב"ד, ובמיוחד נקשר למשפיע האגדי בישיבת 'תומכי תמימים' של חב"ד בלוד, הגאון רבי שלמה חיים קסלמן זצ"ל.

במחיצת הרבי מליובאוויטש בשנת תש"מ (באדיבות JEM)

בשלב מסוים, בעודו לומד בישיבה בלוד, כתב נחשון לרבי שברצונו להכיר מקרוב את הרבי. בתשובה, שלח אליו הרבי הזמנה רשמית מטעם הישיבה המרכזית של חב"ד ב-770 שיבוא וילמד במקום. ההזמנה כללה התחייבות לכל הוצאות כלכלתו.

בהמשך הרבי זיכה את נחשון במלגה שנתית ללימודי ציור בניו יורק, כך סיפר לימים, ואמר לו: "אמנות הציור עדיין לא הגיעה לתיקונה בעולם זה דורות רבים. נשמתך ירדה לעולם לתקן את עולם הציור", וברכו שיזכה בכך.

הוא היה ממקימי הישוב היהודי בחברון. אחרי מלחמת ששת הימים קבע את יתדו ביישוב היהודי. הוא הפך במהירות לאמן ייחודי, כשתרגם מחזות מסיפורי המקרא וממדרשי חז"ל לציורים.

כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בתערוכת הציורים של נחשון (צילום: JEM) הגדלה

דמותו הייחודית של נחשון כאמן יהודי חסידי, היוותה השראה לסופר חיים פוטוק שעליה ביסס את התמה בספרו "שמי הוא אשר לב" ("My Name Is Asher Lev") המספר על בחור צעיר, המבקש להפוך לצייר. העלילה עוסקת בנפתוליו עם הצדדים ה"טמאים" של אמנות הציור, תוך לבטים מול המשפחה והרבי.

בו' כסלו תשל"ט, זכה ברוך נחשון למחווה נדירה ויוצאת דופן, כאשר הרבי הגיע לבקר בתערוכת ציורים שהציג בבניין המשרדים הצמוד ל-770. הרבי לא נהג לצאת במשך השנים מביתו ומ-770 בדרך כלל, ולכן בתחילה רצה נחשון להביא ציורים לחדרו של הרבי, אולם הרבי הורה לו לעשות תערוכה במרכז חב"ד העולמי, ואף הוסיף "אני אהיה הפותח".

אחד מציוריו הייחודיים (ארכיון 'כיכר השבת') הגדלה

הרבי שהה בתערוכה במשך כ-50 דקות - זמן שיא ונדיר בכל קנה מידה, העיר הערות על ציוריו, ובתום הביקור אמר לו: "אני מבקש שתפיץ את הציורים בכל האמצעים, בכל העולם". הרבי גם דרש ממנו לשזור בין הציורים חסידים שמחים ורוקדים. בחורף תשל"ה, כארבעה חודשים לאחר שנולד, נפטר בנו אברהם ידידיה.

הותיר אחריו את רעייתו שרה תבדל לחיים, ודור ישרים מבורך, 5 בנים ו-5 בנות. הרב ויקטור עטיה מחברון הוא חתנו.

יהי זכרו ברוך.