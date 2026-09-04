"תגיד לי את האמת", שאלתי אותו כשישבנו לדבר על אתגרי שלום בית בימינו, "כמה פעמים נכנס אליך אברך או בעל בית לקליניקה, מתיישב באנחה ואומר: 'ברוך ה' יש לנו בית נפלא והכל מתנהל כשורה, אבל בעניין הקרבה האישית בינינו – אשתי מרוחקת. תעזור לי להחזיר אותה למה שהיה'?"

הוא נאנח קלות בחיוך של מי שמכיר את המורכבות מקרוב. "כמעט בכל שבוע. לפעמים זה הבעל שמגיע מתוך תחושת בדידות עמוקה, ולפעמים זו האישה שיושבת ומרגישה רגשות אשם כבדים: 'אני מרגישה שמשהו אצלי לא בסדר, עומס הבית והילדים מרוקן אותי, ואין לי שום פניות נפשית לקרבה'. ואתה יודע מה הדבר הראשון שאני אומר להם?"

"מה?"

"שאם באתם כדי ש'נתקן' את מי שחווה פחות רצון - אנחנו צועדים בכיוון הלא נכון. הניסיון לסמן את אחד מבני הזוג כבעייתי הוא בדיוק מה שמרחיק את השלום."

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למה בעצם? אם יש פער וצד אחד נסוג, לא מתבקש להבין מה חוסם אותו?

"יש הבדל גדול בין הבנה והקשבה לבין 'תיקון'. בוא נביט על מציאות החיים של בית יהודי: עול הפרנסה, טיפול בילדים קטנים, הכנות לשבתות וחגים, טרדות היום-יום ועייפות מצטברת. הקב"ה ברא בני אדם במזגים שונים ובכוחות נפש שונים. אין שני אנשים שנבראו עם אותו קצב בדיוק או עם אותה רמת פניות נפשית וגופנית לקרבה. פער מסוים בין איש לאשתו הוא מציאות טבעית לחלוטין.

הקושי מתחיל כשאחד הצדדים בטוח שהקצב שלו הוא 'הנורמה', וכל חוסר פניות של הצד השני מתפרש כפגם או כחוסר אהבה. ברגע שצד אחד מרגיש שמסתכלים עליו כעל 'תקלה שצריך לסדר' — הוא נסגר לחלוטין."

איך זה קורה בפועל? מה מתחולל שם?

"ברגע שאדם מרגיש שהוא עומד למבחן תמידי, הנפש שלו מתגוננת. נניח שבן הזוג חוזר הביתה, וכל שיחה קלה, מילה טובה או ניסיון לחיבה מרגישים לו כמו הקדמה לדרישה שכרגע אין לו כוחות אליה. מה הוא יעשה? הוא יתרחק אפילו מהדברים הפשוטים.

קרבה וחיבור אמיתי של 'ודבק באשתו' אינם יכולים לצמוח מתוך לחץ ותביעה. ככל שבן הזוג התובע משדר אכזבה, ביקורת או תסכול — הצד השני מרגיש יותר מאוים ומותש. נוצר מעגל מצער: צד אחד לוחץ מתוך תחושת חסר ובדידות, והצד השני נרתע מתוך תחושת מועקה, וחוזר חלילה."

אבל הצד שמבקש יותר קרבה חווה כאב אמיתי. הוא מרגיש לא רצוי, כאילו הקשר מתרופף. אי אפשר להבין אותו?

"הכאב מובן לחלוטין ואסור לזלזל בו. אבל בעבודת שלום בית נדרש בירור פנימי עמוק. כשאני יושב עם הצד שחש חסך, אנחנו מבררים: מה באמת חסר לך שם?

פעמים רבות מתברר שהצורך הדחוף בקרבה פיזית הוא למעשה חיפוש אחר אישור וביטחון עצמי. האדם זקוק להרגיש שהוא מוערך, רצוי ומשמעותי, וכשהשני טרוד או עייף - מיד מתעוררת חרדה פנימית ופגיעות עמוקה.

לכן העבודה מוטלת על שני הצדדים: לצד האחד יש עבודה ללמוד להרגיע את הלחץ, לתת אמון בקשר ולמצוא יציבות פנימית בלי לתבוע זאת כל הזמן; ולצד השני יש מקום לברר בנחת מה מעמיס עליו ואיך לפתוח את הלב מחדש."

מדברים היום הרבה על כך שהרצון אצל אנשים פועל בצורות שונות. תוכל להסביר את זה?

"זהו יסוד שחוסך עוגמת נפש עצומה: יש הבדל בין רצון ספונטני לבין רצון תגובתי.

רצון ספונטני מתעורר מעצמו, כמעין דחף פנימי ישיר. לעומת זאת, אצל אנשים רבים -ובפרט נשים הנושאות בעול כבד של הבית והמשפחה - הרצון פועל באופן תגובתי. הוא אינו מופיע בחלל ריק מתוך עייפות ורעש, אלא דורש הכנה מוקדמת: יישוב הדעת, שיחה מקרבת, תחושת שותפות וביטחון, והידיעה הברורה שאין שום לחץ חיצוני.

כשזוג מבין שחוסר התעוררות פתאומית איננו מעיד חלילה על ריחוק הלבבות אלא על צורך בהכשרת הלב וברוגע - מוסר מעליהם נטל כבד של שיפוטיות והאשמה."

אם זוג מזהה את עצמו בתוך המתח הזה, מה הצעד המעשי הראשון לשלום בית?

"הדבר הראשון הוא להוריד את מפלס הדריכות:

סילוק התביעה: לקבל החלטה משותפת שבמשך תקופה מסוימת אין שום ציפייה לתביעת קרבה. יושבים יחד, משוחחים בנחת, שותים כוס תה ומחזירים את הידידות הבסיסית. ברגע שחולף החשש מ'מבחן', הלב של הצד המותש נפתח מחדש לנשום.

לקבל החלטה משותפת שבמשך תקופה מסוימת אין שום ציפייה לתביעת קרבה. יושבים יחד, משוחחים בנחת, שותים כוס תה ומחזירים את הידידות הבסיסית. ברגע שחולף החשש מ'מבחן', הלב של הצד המותש נפתח מחדש לנשום. הקשבה לרחשי הלב: פער בקרבה הוא כמעט תמיד ראי למשהו עמוק יותר. האם יש פגיעות ישנות שלא לובנו? האם יש שחיקה ועומס בלתי נסבל בניהול הבית? אי אפשר לצפות לחיבור שלם בערב כאשר היום כולו לווה בקוצר רוח או בריחוק רגשי.

פער בקרבה הוא כמעט תמיד ראי למשהו עמוק יותר. האם יש פגיעות ישנות שלא לובנו? האם יש שחיקה ועומס בלתי נסבל בניהול הבית? אי אפשר לצפות לחיבור שלם בערב כאשר היום כולו לווה בקוצר רוח או בריחוק רגשי. בגרות ועצמאות: קשר בריא אינו תלות מעיקה שבה מצב רוחו של האחד מתמוטט מכל שינוי קל אצל השני. ככל שכל אחד מבני הזוג מחזיק עולם פנימי שלם של תורה, עשייה וחוסן - היכולת להיפגש מתוך מקום של בחירה, רצון אמיתי ושמחה הדדית נעשית פשוטה וטבעית יותר."

ומתי זה כבר חורג מעצה טובה ודורש הכוונה מקצועית מוסמכת?

"חובה להדגיש: ישנם מקרים שאינם נובעים רק מחוסר תיאום או משחיקת השגרה. אם קיימים כאבים פיזיים, שאלות רפואיות, השפעות של טיפול תרופתי, או חלילה משקעים וכאבי עבר המעוררים חרדה ורתיעה עמוקה מעצם הקרבה - אין להמתין.

במצבים אלו יש לפנות לגורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום האישות והשלום הזוגי מתוך נאמנות מוחלטת להלכה ולרוח התורה, ובהתייעצות עם מורה הוראה. לדעת להיעזר בזמן הנכון - זוהי הערובה האמיתית לבניין עדי עד."