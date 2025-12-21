בתוכנית "כיכר FM" לסיכום ימי החנוכה, מארח אלי גוטהלף את מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן לשיחה מעוררת השראה על אמונה בשעת עלבון ועל העבודה העצמית שנדרשת כדי לשתוק ולחייך גם כשמטיחים בך מילים קשות | רפי בן שטרית, אביו של סמ"ר אלרואי ז"ל, מסביר בשיחה טעונה מדוע הוא נלחם נגד הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר ודורש ועדת חקירה ממלכתית ללא פשרות | וגם: רני עמרני, מנהל רדיו 'רן', על ההיערכות לתקיפה באיראן, האיום המיידי של תעשיית הטילים ומה באמת חושבים הצעירים בטהרן על שלטון חמינאי • האזינו (כיכר FM)
בתוכנית הרדיו החדשה של ״כיכר FM״ צולל אלי גוטהלף יחד עם המומחה לשוק ההון יוסל'ה מינצברג אל דו"ח השכר הממוצע במשק שפרסם הביטוח לאומי, למה שווה לדווח על כל סכום שמכניסים, איך מנצלים את קרן הפנסיה שלנו ולמה קרן השתלמות שווה יותר מהעלאה בשכר | איש התקשורת ומאמן הכושר משה מנס מרגיע את תחושות האשמה שלנו אחרי חנוכה מלא בפחמימות ומסביר למה 'אחרי החגים' מתחיל עכשיו | וגם: יוסי עבדו עם כל הסגולות של 'זאת חנוכה' ומי השר הכי גבר בכנסת (האזינו)
בתוכנית הרדיו החדשה של ״כיכר FM״ פותח אלי גוטהלף ויכוח על צורת המנורה עם שליח חב״ד, צולל עם חוקר לתוך הסודות הכלכליים של משפחת רוטשילד, שומע ממומחה לבינה מלאכותית עד כמה קל לזייף קול ותמונה, ומסיים בסיפור חייו ומותו של ר׳ חמי ארלנגר ז״ל, מתנדב איחוד הצלה וחייל מילואים שנהרג בתאונת דרכים
בתוכנית הרדיו החדשה ״כיכר FM״ תקף אלי גוטהלף בחריפות את ההורים ששכחו ילד בן 3 וחצי באוטובוס שהגיע למעבר קלנדיה, שוחח עם מיכה שולם וד״ר אליעזר היון על איך חרדים מצליחים לקנות דירות למרות המשכורות – ושמע מצביקה מור, אביו של החטוף המשוחרר איתן מור, על ההתרגשות בחנוכה ועל דבריו הקשים של אייל ברקוביץ׳ בערוץ 13
כיכר השבת משיקה את כיכר FM רדיו אינטרנטי חדש, ובתכנית הראשונה 'כיכר FM עם אלי גוטהלף' תכנית אקטואליה רכה שתדבר על מה שמעניין וחשוב, השר אלי כהן בראיון על החוק לסגירת תאגידי המים ח"כ ולדימיר ביליאק על ועידת חקירה לאומית איש התקשורת יוסי שטארק על התביעה שקיבל מויזניץ מרכז, ורס"ן הרב מתן גולדברג על חנוכה בצה"ל והאם חיילים בצוללת מדליקים נר חנוכה, | וגם שוק ההון הישראלי שובר שיאים שיחה עם המומחה יוסלה מינצברג