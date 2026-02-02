"המקרר ריק ואני עובדת": הבחירה הבלתי אפשרית בין חשמל למטרנה

המספרים היבשים של דוח העוני שפורסם לאחרונה לא מצליחים להעביר את עוצמת הכאב המסתתרת מאחורי הגרפים. 28.8% מילדי ישראל חיים בעוני – נתון שהופך את הילדים לקבוצה הענייה ביותר במדינה. בראיון מיוחד באולפן 'כיכר FM' לאלי גוטהלף, מספרת ליטל שטיין דבי, מנהלת פרויקט "תינוקות של החיים", על מה שקורה בשטח, הרחק מלשכות הסטטיסטיקה.

"להגיד ש'נגמר האוויר' זה מושג עדין לעומת מה שאנחנו פוגשות", אומרת שטיין דבי בשיחה. "אנחנו פוגשות אמהות שבוחרות בין חשבון חשמל לאוכל לתינוק. הן פותחות מקרר ורואות שפשוט אין כלום".

המיתוס שנשבר: עוני במשפחות עובדות

אחד הממצאים המדאיגים ביותר בדוח הנוכחי הוא העובדה שרוב הילדים העניים מגיעים ממשפחות עובדות. שטיין דבי מדגישה כי הפרויקט מסייע לאמהות מהמיינסטרים הישראלי, נשות מילואימניקים ומשפחות שעד לא מזמן חיו בכבוד.

"אנחנו מעריצות את הנשים האלה", היא משתפת. "לבוא ולבקש עזרה כשפעם היית במצב טוב זה לא פשוט. המלחמה יצרה גל של פניות ממשפחות שאיבדו עסק או פרנסה, והן עדיין עמוק בתוך האירוע".

דילול מטרנה: הסכנה הבריאותית שבחוסר כל

כשאין כסף, הורים נאלצים לבצע צעדים נואשים שעלולים לפגוע בהתפתחות התינוק. "הדבר הכי גרוע זה לדלל את תחליף החלב ביותר מים כדי שיחזיק ליותר זמן, או להוסיף קמח וקורנפלור", מזהירה שטיין דבי. "זה גלגל מסוכן שפוגע בשינה ובהתפתחות הפיזיולוגית של התינוק. אנחנו כאן קודם כל כדי להציל אותם".

הסיוע של "תינוקות של החיים" כולל סל חודשי מקיף למשך שנה שלמה: מתחליפי חלב מותאמים (גם היקרים ביותר), דרך טיטולים ומגבונים ועד מוצצים ובקבוקים.

הפתעה במגזר החרדי: כוחה של הקהילה

למרות שדוח העוני מצביע על כך שמעל מחצית מהילדים החרדים נמצאים מתחת לקו העוני, שטיין דבי חושפת נתון מפתיע מהשטח: "מהאוכלוסייה החרדית אני לא מקבלת המון פניות. אני חושבת שזה בגלל הקהילה המאוד חזקה שלהם. הערבות ההדדית שם היא משהו שהחברה הכללית צריכה ללמוד ממנו".

לדבריה, רוב הפניות מגיעות דווקא ממשפחות חילוניות שמוצאות את עצמן ללא רשת ביטחון קהילתית ברגע של משבר.

איפה המדינה?

בזמן שיוקר המחיה בישראל נוסק ומחירי הפורמולות הם מהגבוהים בעולם, קצבאות הילדים נותרות מהנמוכות ב-OECD. שטיין דבי לא חוסכת בביקורת על החלטות הממשלה: "הייתה הזדמנות להציל תינוקות רעבים עם מכסות המטרנה המוזלות, ובמקום לחלק לעמותות, בחרו לתת אותן לסופרים. המדינה חייבת לתת את הדעת ולעזור לפחות לעמותות שעושות את העבודה שלה".

לסיום, היא קוראת לכל מי שזקוק לעזרה לא להסס: "אל תתביישו. זה לא אומר עליכם כלום ולא הופך אתכם להורים פחות טובים. אנחנו כאן בדיסקרטיות מלאה".