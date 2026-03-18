"אני מת"

עושה נתניהו: סרטון התגובה של בן גביר לקונספירציות ברשת | צפו

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם סרטון שבו הגיב לקונספירציות שהופצו ולפיהן חוסל | בדומה לנתניהו בחיסול לפני מספר ימים, הוא הגיב "אני מת להוציא מחבלים להורג. חוק עונש מוות למחבלים עכשיו!" _ברשת)

| צילום: צילום: דוברות עוצמה יהודית
(צילום: דוברות עוצמה יהודית)

השר לביטחון לאומי פרסם היום (רביעי) סרטון שבו "עושה נתניהו" - ומגיב לקונספירציות השקריות שהופצו ברשת ולפיהן חוסל במהלך המלחמה.

"ראיתי שהאיראנים אומרים שאתה מת", נשמע הצלם אומר לבן גביר, שמביט על חבל תלייה כרוך. השר עונה: "אני מת להוציא מחבלים להורג, עונש מוות למחבלים".

הסרטון מהווה "גרסה בן-גבירית" לתיעוד הויראלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שפורסם ביום ראשון השבוע וגרף לפי שעה, נכון למועד כתיבת השורות, למעלה משבעים וחמישה מיליון צפויות.

הסרטון שפרסם נתניהו עורר שיח רב בכל רחבי העולם, ולא מנע את המשך הפצת השמועות שהסרטון נועד להזים. גם אחרי פרסומו המשיכו קונספירטורים לטעון ברשת שמדובר בסרטון מזויף - פרי בינה מלאכותית.

כעת כאמור בן גביר מנסה לשחזר את ההצלחה, או לפחות לרכב על גל העניין שעורר סרטו של ראש הממשלה, כדי לקדם עוד יותר את החוק שאותו מנסה להעביר זה תקופה - חוק עונש מוות למחבלים.

3
זה יכול היה להיות סרטון חמוד לולא זה לא היה חיקוי של ביבי
ריקי
חדמש
ררררררררר
2
רק עוצמה יהודית.
אלוף
1
עלוב מאוד
יב2

כיכר השבת
