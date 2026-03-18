עושה נתניהו: סרטון התגובה של בן גביר לקונספירציות ברשת | צפו

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם היום (רביעי) סרטון שבו "עושה נתניהו" - ומגיב לקונספירציות השקריות שהופצו ברשת ולפיהן חוסל במהלך המלחמה.

"ראיתי שהאיראנים אומרים שאתה מת", נשמע הצלם אומר לבן גביר, שמביט על חבל תלייה כרוך. השר עונה: "אני מת להוציא מחבלים להורג, עונש מוות למחבלים".

הסרטון מהווה "גרסה בן-גבירית" לתיעוד הויראלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שפורסם ביום ראשון השבוע וגרף לפי שעה, נכון למועד כתיבת השורות, למעלה משבעים וחמישה מיליון צפויות.

הסרטון שפרסם נתניהו עורר שיח רב בכל רחבי העולם, ולא מנע את המשך הפצת השמועות שהסרטון נועד להזים. גם אחרי פרסומו המשיכו קונספירטורים לטעון ברשת שמדובר בסרטון מזויף - פרי בינה מלאכותית.

כעת כאמור בן גביר מנסה לשחזר את ההצלחה, או לפחות לרכב על גל העניין שעורר סרטו של ראש הממשלה, כדי לקדם עוד יותר את החוק שאותו מנסה להעביר זה תקופה - חוק עונש מוות למחבלים.