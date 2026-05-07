כיכר השבת
המעגל נסגר

חוסל המחבל שחטף את מייה שם

צה"ל חיסל את המחבל אברהים אבו צקר שהשתתף בחטיפת מייה שם בבוקר שמחת תורה | המחבל שימש כפרמדיק והוביל מתווי טרור נגד ישראל | תמונת המחבל ותיעוד מרגעי החיסול (צבא וביטחון)

רגעי חיסול המחבל
רגעי חיסול המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל

המחבל אברהים אבו צקר, שחוסל על ידי כוחות אוגדה 252 ב, השתתף בחטיפתה של מייה שם לרצועת עזה בבוקר הטבח בשמחת תורה. כך מעדכן הערב (חמישי) דובר צה"ל.

המחבל השתייך לארגון הטרור חמאס והוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך ששימש במקביל כפרמדיק ברצועה.

בשבוע שעבר, ביום רביעי, הודיע צה"ל על חיסול המחבל. אולם רק הערב לאחר חקר מודיעיני, עדכן כי ניתן לקבוע שמדובר במי שנמנו עם חוטפיה של שם.

שם נחטפה ב-7 באוקטובר לאחר שבילתה באירוע המוזיקה "נובה" בסמוך לקיבוץ רעים, והושבה במסגרת מבצע "דלתות שמיים" בנובמבר 2023.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל", נמסר מדובר צה"ל.

מייה שם הפכה לאחד הסמלים המוכרים של אירועי ה-7 באוקטובר לאחר שסרטון שלה מטופלת בשבי פורסם על ידי חמאס בימים הראשונים למלחמה. היא נחטפה מהטבח ברעים כשהיא פצועה בידה, ולאחר שבועות בשבי הושבה במסגרת מבצע "דלתות שמיים".

המחבל שחוסל
עזה | מחבל | מייה שם

