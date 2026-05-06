כיכר השבת
דרמה בלובי

החופשה שהסתבכה: האורחת שהשתוללה במלון ושלחה שוטר לטיפול רפואי

תושבת חולון נעצרה והוגש נגדה כתב אישום לאחר שהשתוללה בבית מלון באילת, תקפה אנשי צוות ושוטרים ופצעה אחד מהם. האירוע החל לאחר שהתבקשה לעזוב את המקום, ונגמר בהליך משפטי מהיר בגין איומים ותקיפה (בארץ)

כתב אישום הוגש נגד תושבת חולון בשנות ה-30 לחייה, לאחר שנעצרה בסוף השבוע האחרון בחשד לתקיפה חמורה של שוטרים ואנשי צוות בבית מלון באילת.

האירוע, שהחל בדיווח על התנהגות חריגה של האורחת, התפתח במהירות לעימות אלים שכלל איומים, תקיפות פיזיות ופציעה של איש חוק. המשטרה, שרואה בחומרה את המקרה, הדגישה עם הגשת כתב האישום כי תפעל ביד קשה נגד כל גילוי של אלימות כלפי שוטרים ואנשי ביטחון הממלאים את תפקידם לשמירה על הסדר הציבורי.

על פי פרטי כתב האישום, הדרמה החלה כאשר אנשי צוות המלון באילת ביקשו מהחשודה לעזוב את שטח המקום בעקבות התנהגותה. בתגובה לבקשה, החלה האישה להשתולל במתחם המלון ואיימה על העובדים.

למקום הוזעקו שוטרי מרחב אילת, אך נוכחותם לא הרגיעה את הרוחות; החשודה תקפה את השוטרים, ניסתה למנוע מהם לבצע את עבודתם וגרמה לחבלות לאחד השוטרים, שנאלץ לקבל טיפול רפואי בעקבות הפגיעה.

החשודה נעצרה באופן מיידי והובאה לחקירה בתחנת המשטרה באילת, שם גבו החוקרים עדויות וגיבשו את התשתית הראייתית נגדה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה לצורך המשך פעולות החקירה.

עם סיומה של החקירה המאומצת, הגישה אתמול יחידת התביעות של משטרת מרחב אילת כתב אישום לבית המשפט, המייחס לה שורה של עבירות ובהן איומים, תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ועבירות נוספות הקשורות להפרת הסדר הציבורי.

במשטרת ישראל מדגישים בעקבות הגשת כתב האישום כי מדובר באירוע חמור של זלזול בחוק ובנציגיו. במשטרה הבהירו כי ימשיכו לנקוט במדיניות של אפס סובלנות כלפי מי שינסה לפגוע פיזית או מילולית בשוטרים המבצעים את שליחותם, וכי יפעלו למצות את מלוא חומרת הדין עם פורעי חוק המפרים את שלוות הציבור והאורחים במקומות תיירותיים.

כתב אישוםאילתבית מלון

