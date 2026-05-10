בבית המשפט העליון מתקיים הבוקר (ראשון) דיון בעתירות שהוגשו כנגד פעולותיו של מבקר המדינה לגבי אירועי טבח שמחת תורה. זאת לאחר שהוצא צו ביניים על פעולות המבקר.

מחוץ לבית המשפט התקיימה המחאה, בהשתתפות שורד השבי איתן מור, ואביו צביקה מור, שמחו על ההחלטה להגביל את פעולות המבקר. "מוסד מבקר המדינה הוקם כדי שיהיה גוף בלתי תלוי שיחקור ויעזור לכולנו. אנחנו מדברים על עניינים של חיים ומוות", אמר צביקה מור בין היתר.

"מבקר המדינה התחיל לחקור לפני שנתיים את האסון של השבעה באוקטובר; והנה, בעקבות עתירות של ארגוני שמאל, בית המשפט העליון נתן צו ועצר את עבודת מבקר המדינה".

לדבריו, "מאות אנשים עבדו כדי שאנחנו נדע את האמת, כדי שאנחנו נבין איך הבן שלנו נפל בשבי לשנתיים ועבר עינויים, למה נרצחו כל כך הרבה אנשים? איפה היה חיל האוויר? איפה היה הרמטכ"ל? איך יכול להיות שהצבא היה בהדממה? איך יכול להיות שאם כל הסימנים המקדימים לא נעשו הפעולות המתאימות? ועכשיו בית המשפט העליון חסם את עבודתו של מבקר המדינה.

"מי שרוצה לדעת את האמת לא אמור לתת לכמה שיותר גופים לחקור ולמצוא זוויות שונות? אלא שלא רוצים לדעת את האמת. יש פה רק מטרה אחת - לסמן אדם אחד, שכולנו יודעים במי מדובר, ולהאשים רק אותו ולזכות ולהלבין את יתר האנשים".

הוא הוסיף: "באנו לכאן כדי להגיד: אנחנו לא ניתן לזה לקרות. מבקר המדינה יסיים את עבודתו, יגיש את מסקנותיו וגם תקום ועדת חקירה לאומית שוויונית, שבה כל אזרח ישראלי ירגיש שהוא מיוצג. כך נגיע לאמת וכך נמנע שפיכות דמים ונציל חיים של ישראלים.

"מהיום הראשון אמרנו שוועדת חקירה ממלכתית אינה מתאימה כאן. אי אפשר שאנשים שיושבים בבית הזה ימנו את החוקרים, כי הם בעצמם אמורים להיחקר. ולכן, ועדת חקירה שוויונית, 50% נציגים של הקואליציה, 50% נציגים של האופוזיציה, באופן כזה אין אפשרות שמישהו יעבוד על מישהו.

"אנחנו עם יד מושטת לוועדה שהיא שוויונית. מה יותר גדול מערך השוויון? הרי המקום הזה קידש את ערך השוויון. בשם זה אנו מדברים. רק ועדה שוויונית היא זו שתיתן לנו את האמת".

שורד השבי איתן מור אמר: "באתי לפה כי אני חושב שההחלטה של בית המשפט העליון היא החלטה לא נכונה, לא דצוקרטית ולא מוסרית. מבקר המדינה התחיל בחקירה וכמעט סיים, ואני, שהייתי בשבי כמעט שנתיים, אנשים נרצחו מולי, חברים שלי נרצחו ופיניתי גופות ביום הארור שהיה, מגיע לי לדעת את האמת. מה יש לבג"צ להסתיר? מה הם מנסים למנוע מאיתנו לדעת? מגיע לי לדעת את האמת".