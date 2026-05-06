שר התרבות מיקי זוהר יצא בצעד יוצא דופן, לאחר שפורסם כי היום תיערך השקת הספר של איש השמאל הקיצוני ישראל פריי, שהביע בעבר שמחה על פגיעה בחיילי צה״ל, במרכז התרבות ענב בתל אביב.

לפי הפרסום של העיתונאי ינון מגל, השר הורה לעצור מיידית את אישור התקציב לכלל אירועי הספרות ואת קידום מודל מבחן התמיכה - כדי שאירוע כזה לא יחזור. ״אירוע שמהדהד תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צה״ל לא יקרה במשמרת שלי - בטח שלא מכספי המיסים של אזרחי ישראל״, הודיע השר לפי הדיווח.

כזכור, העיתונאי החרדי עורר סערה ציבורית לאחר שכתב בעקבות נפילת 5 לוחמים: "העולם טוב יותר הבוקר, ללא 5 צעירים שהשתתפו באחד הפשעים האכזריים נגד האנושות״. בעקבות הציוץ הוא נעצר בחשד להסתה לטרור.

בסרטון שפרסם לאחר המעצר, הוא סיפר כי ניצל את הזמן לכתיבת ספר חדש שבו הוא חושף באופן אישי את סיפור חייו, הרקע להפיכתו לעיתונאי, הקשיים הכלכליים והמשברים האישיים שחווה, כולל פירוק משפחתו ותקופות של מחסור.

פריי תיאר את הספר כחשיפה עמוקה וגם כמניפסט אידיאולוגי, וביקש מעוקביו לתמוך בו באמצעות קריאתו, הן כדי לסייע לו כלכלית והן כדי לאפשר הבנה רחבה יותר של עמדותיו וחוויותיו. לדבריו, הוא מתכוון לשוב לפעילות ציבורית מלאה ולחדש את עבודתו העיתונאית.