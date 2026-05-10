מה שהחל כאיומים מילוליים, הפך למלכודת אלימה ומתוכננת היטב בלב גינה ציבורית בחולון: כתב אישום חמור ומחריד שהוגש השבוע חושף כיצד נער בן 14 בלבד לא הסתפק במילים, אלא קשר קשר עם חברים נוספים כדי להוביל קטין אחר למארב מתוכנן בצהרי היום, שם תקף אותו באכזריות וגרם לו לחבלות קשות.

האירוע, שהתרחש לפני שבוע, ביום ראשון שעבר, זעזע את תושבי האזור לאחר שהתברר כי התקיפה לא הייתה ספונטנית, אלא תוצאה של תכנון מוקדם ומדוקדק.

'כיכר השבת' מפרסם תיעוד חלקי, מטושטש, מהרגעים שאחרי התקיפה האלימה והמזעזעת - מתוך הסרטון המלא המתעד את רגעי התקיפה הקשים לצפייה כולם.

חקירת המשטרה החלה מיד עם קבלת הדיווח במוקד 100 על האלימות הקשה בגינה. שוטרי מחלק הנוער בתחנת חולון, בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת הפיקוח העירונית, פתחו בחקירה יסודית שכללה איסוף ראיות בשטח וביצוע פעולות סמויות וגלויות.

מן החקירה עלה כי הנאשם הקטין איים על הקורבן מבעוד מועד, ובהמשך פעל בתיאום עם נערים אחרים שסייעו לו להביא את הקורבן לנקודה שבה המתין לו. שם, אל מול המצלמות שתיעדו את הרגעים הקשים, מימש הנער את איומיו ותקף את הקורבן בכל חלקי גופו.

עם התפתחות החקירה, נעצר החשוד המרכזי והובא לחקירה תחת אזהרה. בהמשך, בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים קשיחים, ביניהם מעצר בית מלא, בעוד ששלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב גיבשה נגדו את כתב האישום.

האישומים המיוחסים לו כוללים תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים וקשירת קשר לביצוע עבירה – מסכת אישומים חריגה בחומרתה עבור נער בגילו.

במשטרת ישראל מדגישים כי החקירה עדיין נמשכת, וזאת במטרה להגיע לכל אותם מעורבים נוספים שנטלו חלק בתכנון ובביצוע המעשה. גורמי האכיפה הבהירו כי המאבק באלימות בקרב בני נוער נמצא בראש סדר העדיפויות, במיוחד כאשר מדובר באירועים מתוכננים המערערים את תחושת הביטחון במרחב הציבורי.

"לא נשלים עם מציאות שבה גינות ציבוריות הופכות לזירות קרב", מסרו במשטרה, תוך שהם מציינים כי יפעלו בנחישות למיצוי הדין עם כל המעורבים בפרשה המדאיגה.