כיכר השבת
חקירת רצח זלקה

מתחזק החשד לרצח מכוון: התיעודים שגילתה המשטרה בזירה המדממת

התפתחויות בחקירת רצח ימנו זלקה: תיעודים מצביעים על תכנון מראש, החלפת בגדים והשמדת ראיות | החשודים הכחישו, המשטרה ממשיכה בחקירה (בארץ)

גרפיטי המציג את פניו של זלקה ז"ל באשדוד (צילום: לירון מולדבן\פלאש90)

התפתחות משמעותית נרשמה בחקירת רצח ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה, כששבועיים לאחר האירוע מתחזק החשד כי מדובר במעשה שתוכנן מראש ולא בהתפרצות אלימה ספונטנית.

לפי הפרסום ב'ערוץ 14', חוקרי יל״פ שרון במחוז מרכז מחזיקים בתיעודים וממצאים שמצביעים לא רק על האלימות הקשה אלא גם על ניסיון מכוון לשבש את החקירה ולהעלים ראיות.

לפי הדיווח, זמן קצר לאחר הרצח תועדו החשודים כשהם מחליפים בגדים. חלקם הגיעו לזירה עם שכבת לבוש נוספת מראש, הסירו אותה לאחר המעשה והשליכו את הבגדים בניסיון לטשטש עקבות. הבגדים עצמם נתפסו והועברו לידי .

בנוסף נאספו עדויות ותכנים מתוך קבוצות פנימיות ברשתות החברתיות, שבהם נשמעים לכאורה מסרים הקוראים להשליך בגדים ולהימלט מהמקום.

במהלך דיוני הארכת המעצר הציגו החוקרים לאחד החשודים חשד כי איים קודם לכן לדקור את הקורבן ואף הגיע עם בגדים להחלפה, אך החשוד הכחיש וטען כי לבש שכבות בשל הקור בלבד וכי אינו יודע דבר על האירוע. מנגד, במשטרה מציגים תיעוד של החשודים לפני ואחרי הרצח כחיזוק לחשדות.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, שוחח עם משפחת הקורבן והדגיש כי המשטרה נחושה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם המעורבים. החקירה נמצאת בשלב מתקדם, ובימים הקרובים צפויים להתקיים דיונים נוספים בהארכת מעצרם של החשודים.

משטרהחקירהרצחפתח תקווהימנו בנימין זלקה
