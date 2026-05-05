הכוכבת החדשה של הליכוד? נתניהו והדר מוכתר בדרך לשידוך פוליטי

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מהלך פוליטי מפתיע עשוי להתרחש בקרוב במפלגת הליכוד: על פי דיווח של העיתונאית דפנה ליאל בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לאשר "קיצור פז"ם" עבור הדר מוכתר, יו"ר מפלגת 'צעירים בוערים' לשעבר. המהלך יאפשר למוכתר להתמודד בפריימריז הקרובים של המפלגה על משבצת "אישה חדשה", למרות שהצטרפה לליכוד רק לפני כשנה.

על פי תקנון מפלגת הליכוד, חבר נדרש לוותק של שלוש שנים לפחות על מנת להגיש מועמדות לרשימה לכנסת. עם זאת, ליו"ר התנועה שמורה הסמכות להעניק פטור מחובת הוותק במקרים מיוחדים. נראה לפי הדיווח כי נתניהו עומד לעשות שימוש בסמכות זו לטובת מוכתר. מוכתר, שעלתה לתודעה הציבורית כיושבת ראש מפלגת "צעירים בוערים" בבחירות הקודמות, התפרסמה בזכות סרטוני רשת ויראליים וסגנון ישיר ומתריס. היא ניסתה בעבר להיכנס למערכת הפוליטית באופן עצמאי, אך מפלגתה קיבלה רק כ-8,800 קולות ולא עברה את אחוז החסימה. לאחר מכן, התפקדה לשורות הליכוד והפכה לפעילה במפלגה. המהלך המסתמן נתפס כצעד אסטרטגי של ראש הממשלה להזרים דם חדש וצעיר למפלגה, תוך פנייה לקהל יעד המזוהה עם המאבק ביוקר המחיה - הנושא המרכזי שמוכתר נושאת על דגלה. שריון או מתן אפשרות התמודדות עבור דמויות בעלות פרופיל תקשורתי גבוה הוא כלי מוכר בפוליטיקה הישראלית, אך הוא מעורר לא פעם תרעומת בקרב פעילי שטח ותיקים הממתינים שנים ארוכות להזדמנותם.

( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

"עדיין לא עוסק בזה"

הצטרפותה של מוכתר למפלגת השלטון עשויה להעניק לה את הפלטפורמה הממסדית שחיפשה, בעוד המפלגה מרוויחה דמות המוכרת היטב לדור הצעיר ובעלת נוכחות תקשורתית משמעותית. יצוין כי מוכתר, שבימים אלו עדיין משרתת בצה"ל, התפרסמה גם בזכות מלחמתה ביוקר המחייה ונושאים חברתיים-כלכליים.

בתגובה לפרסומים, בחרו בליכוד לשמור על עמימות ומסרו באופן רשמי כי ראש הממשלה "עדיין לא עוסק בזה". עם זאת, הדיווחים מצביעים על כך שההחלטה עשויה להתקבל בימים הקרובים, לקראת הפריימריז הצפויים להתקיים במפלגה.

כזכור, בשנה האחרונה עברה מוכתר תהליך של התקרבות לציבור החרדי והדתי. בחודש מאי האחרון היא אף הודיעה לעוקביה ברשת האינסטגרם כי עברה לטלפון כשר, צעד שעורר תשומת לב רבה. "החלפתי מספר טלפון, עברתי סופית למספר טלפון כשר", כתבה אז, והוסיפה: "אין תחושה טובה מזאת".