אלימות בקרב בני נוער, המתודלקת על ידי סכסוכים בעולם הווירטואלי, הגיעה בסוף השבוע לפתחם של בתי המשפט: שלוחת התביעות של מחוז תל אביב הגישה כתב אישום חמור נגד קטינה בת 14, תושבת אור יהודה, בגין תקיפה חבלנית של נערה בת 15.

המקרה הקשה, שנחקר בתחנת מסובים, חושף שוב את הקלות הבלתי נסבלת שבה ויכוחים ברשתות החברתיות גולשים למעשי אלימות פיזיים קשים במרחב הציבורי.

ראשיתו של האירוע בליל ה-17 באפריל, אז התקבל דיווח במוקד המשטרה על קטטה אלימה המתרחשת בגינה ציבורית בלב שכונת מגורים בגזרת תחנת מסובים במרכז הארץ.

שוטרים שהגיעו למקום החלו בגביית עדויות, מהן עלה תיאור מטריד של תקיפה אכזרית: לעיני קבוצת נערים ונערות שעמדו מן הצד, התנפלה הנאשמת על הקורבן. על פי עובדות כתב האישום, הנערה בת ה-14 משכה בשערות ראשה של הילדה המבוגרת ממנה בשנה, הטיחה אותה בעוצמה ארצה, ובעוד הקורבן שרועה חסרת אונים על הקרקע, המשיכה החשודה לחבוט בכל חלקי גופה באמצעות ידיה ורגליה.

במשטרה מציינים כי הרקע לאירוע המזעזע הוא סכסוך מוקדם שהתפתח בין השתיים ברשתות החברתיות – זירה שהפכה בשנים האחרונות למוקד חיכוך מרכזי בקרב בני נוער.

עם פתיחת החקירה היסודית בתחנת מסובים, ביצעו החוקרים שורה של פעולות גלויות וסמויות, תוך איסוף ראיות פורנזיות ועדויות מהנוכחים במקום, עד לאיתורה ומעצרה של הנערה החשודה.

במהלך החקירה התברר כי לא מדובר רק באירוע רגעי של איבוד שליטה, אלא בהסלמה חמורה של סכסוך מילולי שהועתק מהמסך אל הרחוב. חוקרי הנוער הדגישו כי העובדה שהתקיפה בוצעה בנוכחות בני נוער אחרים מעצימה את חומרת המעשה ואת הפגיעה בביטחון האישי של הציבור בכלל ושל בני הנוער בפרט.

עם סיום מלאכת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה כאמור שלוחת נוער תביעות ת"א את כתב האישום לבית המשפט. לצד האישום בעבירה של תקיפה חבלנית, הוגשה בקשה חריגה יחסית לגילה של הנאשמת – להותירה בתנאי מעצר בית מלאים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה, זאת בשל המסוכנות הנשקפת ממנה והחשש מהישנות מקרים דומים.

מדוברות המשטרה נמסר כי הארגון רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות, ובדגש על אירועים בהם מעורבים קטינים. במשטרה הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סבלנות כלפי בריונות, בין אם היא מתחילה במקלדת ובין אם היא מסתיימת בפציעות פיזיות, במטרה להבטיח את שלומם של התושבים ולמצות את הדין עם פורעי החוק, ללא קשר לגילם.