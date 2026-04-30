תושבי העיר החרדית מזועזעים: המשטרה עצרה מחנך "חרדי" בחשד למעשים חמורים

אדם הלבוש כחרדי ומתגורר בעיר בית"ר עלית נעצר על ידי המשטרה לאחר תלונות של תושבים מזועזעים | המשטרה פרסמה את תמונתו של החשוד ומבקשת את עזרת הציבור (חרדים)

מחנך ילדים בעיר החרדית ביצע מעשים חמורים במהלך השבת ונעצר על ידי שוטרי מחוז ש"י, לאחר עדויות של תושבים מזועזעים.

חקירה שהחלה בתחנת עציון של מרחב יהודה במהלך הימים האחרונים, הובילה למעצר מחנך שחשוד בביצוע מעשים חמורים במהלך השבת.

תושבים מזועזעים העידו על התקרית והזעיקו את שבדקה מצלמות בהתאם לעדויות.

לבקשת חוקרי המשטרה, הורה היום בית משפט מחוזי כי החשוד יישאר מאחורי סורג ובריח לטובת המשך החקירה והתיר לפרסם את זהותו.

במהלך היום ולבקשת נציג החקירה מתחנת עציון מרחב יהודה של המשטרה, הפך בימ"ש מחוזי את החלטת השחרור שהתקבלה אמש (ד') בבימ"ש שלום ואף התיר לפרסם את זהותו של תושב ביתר עילית שנעצר ביום שלישי האחרון, בחשד שביצע מעשים מגונים בפומבי בפני קטינים, בסוף השבוע האחרון.

הכל החל בתחילת השבוע, כאשר הוגשה תלונה בתחנת המשטרה עציון על ידי תושב ביתר שמסר, כי משפחתו נחשפה למעשים חמורים של בעל חזות חרדית.

מיד עם קבלת הדיווח, החלו חוקרי המשטרה בפעולות מקצועיות תוך התחקות אחר החשוד שכפי הנראה הבין שמעשיו נחשפו. בפעילות מהירה של בלשי תחנת עציון תוך ליווי מודיעיני, אותר החשוד ונעצר בכביש 443 עת עשה דרכו למרכז הארץ, ייתכן במטרה לחמוק מהדין זאת מאחר ונמצא ציוד לבוש רב.

לפי המשטרה מדובר בשני אירועים נפרדים ומזעזעים שהתרחשו ביום השבת שעברה, בשעות נפרדות, אירועים שלא ניתן להעלות על גבי הכתב מפאת חומרתם.

כאמור, בתום דיון היום (חמישי) בבית המשפט, הוארך מעצרו של החשוד ב-5 ימים, עד לתאריך 4.5, לטובת המשך פעולות החקירה וניסיונות המשטרה לאתר קורבנות נוספים.

פחד פחדים, איפה מורי ההוראה של העיר???
ביתר עיר של פוגענים, הורים, תברחו משם
"חרדי" זו השתייכות לחברה. מי שמתלבש כחרדי, גדל כחרדי ומסתמא שולח בניו למוסדות חרדיים - הוא חרדי!
בניה
יש לך טעות. אתה יודע בכלל מה מקור המילה "חרדים"? "שִׁמְעוּ דְּבַר ה' הַחֲרֵדִים אֶל דְּבָרוֹ" (ישעיהו סו, ה) חרדי - הוא מי שחרד לדבר השם, מי שהתורה והמצוות מנחים אותו, ולא מי שלובש שחור לבן או שקורא לעצמו חרדי.
חרדי אמיתי
נחסום כבישים?
אמסלם

