 ארבו לקורבן

"פתחת עליי במשטרה?" | שלושה קטינים הואשמו בתקיפת נער בפסגת זאב • תיעוד

שלושה קטינים הואשמו בתקיפת נער בשכונת פסגת זאב • החשודים ארבו לקורבן בסיום משמרתו ותקפו אותו בראשו | כתב אישום הוגש (חרדים)

תיעוד התקיפה
תיעוד התקיפה| צילום: צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש אתמול (רביעי) נגד שלושה קטינים בחשד שתקפו נער אחר בשכונת פסגת זאב בירושלים, על רקע סכסוך קודם וחשד ל"הלשנה" ל.

האירוע התרחש לפני כשבועיים, כאשר החשודים ארבו לקורבן בסיום משמרתו ותקפו אותו באכזריות.

על פי חומר החקירה שנאסף על ידי שוטרי תחנת שפט במחוז , הרקע לתקיפה נעוץ בסכסוך מתמשך בין הצדדים. החשודים חשדו כי הקורבן "הלשין" עליהם למשטרה בעבר, ולפיכך החליטו לנקום בו. הם תכננו את התקיפה מראש, המתינו לו בסמוך למקום עבודתו, ותקפו אותו בראשו ברגע שיצא.

כתוצאה מהתקיפה נחבל הקורבן בראשו, אך למרבה המזל מצבו הוגדר קל על ידי גורמי רפואה שטיפלו בו. עם קבלת הדיווח על האלימות, פתחו חוקרי תחנת שפט בפעולות מאומצות לאיסוף ממצאים ואיתור המעורבים באירוע.

במסגרת החקירה שילבו השוטרים שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אשר הובילו לזיהוי מדויק של שלושת החשודים ולמעצרם. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט מעת לעת, עד שחוקרי המשטרה הצליחו לבסס תשתית ראייתית מוצקה נגדם.

לאחר השלמת החקירה, הגישה יחידת התביעות של מחוז ירושלים את כתב האישום לבית המשפט. החשודים מואשמים בתקיפה בנסיבות מחמירות, תוך ניצול יתרון מספרי והפעלת אלימות כלפי קטין.

משטרת ישראל הדגישה בהודעתה כי היא רואה בחומרה רבה עבירות אלימות בכלל, ובפרט כאלו המתרחשות בין בני נוער. "עבירות מסוג זה עלולות להסלים לכדי פציעות קשות ואף סכנת חיים", נמסר מהמשטרה. "לאור חומרת המקרה, חוקרי המשטרה השקיעו את מרב המאמצים והמשאבים לאיתור החשודים והבאתם לדין".

