"דרמה קווין": גרטה טונברג נוטשת את המשט הכושל לעזה 

גרטה טונברג

מה שהתחיל בקול תרועה רמה ובסדרת הבטחות על צי מרשים של כלי שיט ומאות משתתפים, הופך בימים אלו למפגן של חוסר אונים וכישלון מהדהד. המשט ה"אביבי" לעזה, שנועד לאתגר את המצור ולהביא סיוע, מוצא את עצמו תקוע בים, הרחק מאוד מחופי היעד, כשהוא מתנפץ אל סלעי המציאות הכלכלית והחברתית. בלב הדרמה עומדת עזיבתה המפתיעה של פעילת האקלים השוודית, גרטה טונברג, שבחרה שלא לעלות על הסיפון למסע הנוכחי. למרות היותה הדמות המזוהה ביותר עם הארגון, טונברג נותרה הפעם באירופה, כשהיא מתרחקת מהנהגת המשט על רקע מחלוקות פנימיות עמוקות ודיווחים על התנהגות בלתי הולמת מצד גורמים בכירים בוועדת ההיגוי. הדיווחים על אותה התנהגות בלתי הולמת העיבו על המשימה כולה ועוררו תסיסה בקרב פעילי הארגון.

כל היחידות מוכנות? - אוהד ישראל מטריל את המשט של גרטה - צילום: רשתות חברתיות כל היחידות מוכנות? - אוהד ישראל מטריל את המשט של גרטה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:50 כל היחידות מוכנות? - אוהד ישראל מטריל את המשט של גרטה ( צילום: רשתות חברתיות )

הפער בין ההצהרות למציאות בשטח נחשף : בעוד המארגנים הצהירו על צי של כ-100 סירות ו-1,000 אנשי צוות, בפועל תועדו פחות מ-40 סירות, והקופה הציבורית של המשט מציגה גרעון מדאיג. הכספים שנאספו אינם מספיקים אפילו לכיסוי עלויות הדלק הבסיסיות להפלגה, מה שמעמיד את המשך המסע בסימן שאלה גדול.

אפילו בתוך המחנה נשמעת ביקורת חריפה. השליחה המיוחדת של האו"ם, פרנצ'סקה אלבנזה, שבעבר זוהתה עם הקו האידאולוגי של המשט, קראה למארגנים "להתעשת" וכינתה את הפעילות "מופע ראווה" חסר השפעה ממשית. נראה כי המשט, שהבטיח לשנות את פני המציאות בעזה, נותר בשלב זה כ"הצגה זולה במחיר יקר".