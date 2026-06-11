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הודיע על התפטרותו

הלם בבריטניה: שר ההגנה השאיר מכתב חריף לראש הממשלה

שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי התפטר בעקבות מחלוקת תקציבית עם ראש הממשלה סטארמר | הוא הזהיר מפני פגיעה במוכנות הצבא ובביטחון בריטניה (בעולם)

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מימין שר ההגנה ג'ון הילי, משמאל ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר (צילום: שאטרסטוק)

שר ההגנה הבריטי ג'ון הילי הודיע היום (חמישי) על התפטרותו מתפקידו, לאחר עימות ממושך עם ממשלתו של ראש הממשלה קיר סטארמר סביב היקף תקציב הביטחון של בריטניה.

במכתב חריף שפרסם כתב הילי לסטארמר: "לא הצלחת, ומשרד האוצר לא היה מוכן, להקצות את המשאבים שהמדינה זקוקה להם כדי להגן על עצמה בתקופה של איומים גוברים". לדבריו, ההסדר התקציבי שהוצג לו "נופל בהרבה ממה שנדרש עבור הביטחון והמדינה בתקופה מסוכנת זו".

הילי הזהיר כי הוא נדרש לקבל החלטות שעלולות לפגוע במוכנות הכוחות הבריטיים, להגדיל את הסיכון לחיילים בפעילות מבצעית ואף להפוך את בריטניה לפחות בטוחה.

ההתפטרות מגיעה לאחר חודשים של מחלוקות בין משרד ההגנה למשרד האוצר בנוגע למימון תוכנית ההשקעות הביטחונית, שנועדה להכין את הצבא הבריטי ל"כשירות למלחמה". ברקע עומדים האיומים הגוברים מצד רוסיה, לצד ביקורת על מוכנותה הצבאית של בריטניה בתקופה האחרונה.

המהלך מהווה מכה פוליטית נוספת לסטארמר, המתמודד גם עם לחצים פנימיים במפלגת הלייבור ועם ביקורת גוברת על מדיניות הממשלה.

בריטניהמשרד האוצרפיטוריםפעילותקיר סטארמר

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מי היה מאמין שלבריטניה כבר אין צי פעיל, אין צוללות במצב תקין, ורק אוניית מלחמה אחת עובדת. הצבא המקצועי הולך וקטן בגלל נטישה המונית על רקע גל תביעות כלפי לוחמים שנלחמו באפגניסטן ובעיראק. ספינות וצוללות סובבות סמוך לחופי בריטניה, ואין לה יכולת להגיב.
נחום

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